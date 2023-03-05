В Запорожье закончили поисковые работы на месте разрушенной ракетой пятиэтажки. Погибли 13 человек – ГСЧС

"Запорожье. Разбор завалов разрушенной многоэтажки завершен. К сожалению, погибли 13 человек, среди них маленький ребенок. Искренние соболезнования родным", – сказал глава ГСЧС Сергей Крук.
Он поблагодарил команду профессионалов, работавшую на разборе завалов: запорожских спасателей, мобильную оперативную группу специалистов из Киева, психологов и Мобильный спасательный центр быстрого реагирования.
В ночь на 2 марта, около 1.30, российские оккупанты нанесли удар по Запорожью, по предварительным данным –из зенитных ракетных комплексов С-300.
Ракета разрушила несколько этажей в подъезде пятиэтажного жилого дома, обломки и взрывная волна повредили расположенные рядом многоэтажки и автомобили местных жителей.
Сотрудникам ГСЧС удалось спасти 11 человек, а также четырех кошек и собаку, сообщали в Службе.