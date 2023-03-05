В Запорожье закончили поисковые работы на месте разрушенной ракетой пятиэтажки. Погибли 13 человек – ГСЧС

"Запорожье. Разбор завалов разрушенной многоэтажки завершен. К сожалению, погибли 13 человек, среди них маленький ребенок. Искренние соболезнования родным", – сказал глава ГСЧС Сергей Крук.

Он поблагодарил команду профессионалов, работавшую на разборе завалов: запорожских спасателей, мобильную оперативную группу специалистов из Киева, психологов и Мобильный спасательный центр быстрого реагирования.