В Купянске после обстрела горел железнодорожный вокзал – ГСЧС

Площадь возгорания составила около 50 м². Спасатели потушили огонь в 8.45.

Директор Центра экстренной медпомощи Виктор Забашта сообщил "Суспільному", что раненых или погибших нет.

О том, что российские войска 5 марта обстреляли Купянский район, ранее сообщил в Telegram глава областной военной администрации Олег Синегубов. По его словам, снаряды оккупантов повредили объект транспортной инфраструктуры, он также написал о возникшем на месте прилета пожаре.

Контекст:

Российские войска вторглись на территорию Харьковской области с начала полномасштабной войны – с 24 февраля 2022 года, но областной центр взять не смогли.

По состоянию на 3 февраля 2023 года под оккупацией оставались 29 населенных пунктов области, сообщали в ОВА.

Оккупанты продолжают обстреливать Харьков и населенные пункты Харьковской области.