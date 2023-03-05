Оккупанты 4-го и 5 марта обстреливали Купянск, есть погибший – ОВА

"Вчера, после 23.00, в результате вражеских обстрелов в Купянске было разрушено по меньшей мере пять жилых домов, хозяйственные постройки, произошли пожары. Из-за попадания снаряда в жилой дом погиб 65-летний мужчина. Кроме того, в результате вражеских обстрелов в Купянске повреждения получили здания образовательного учреждения и роддом", – говорится в сообщении.

Утром 5 марта оккупанты также обстреляли Купянск. Поврежден объект транспортной инфраструктуры, возник пожар.

Контекст:

Российские войска вторглись на территорию Харьковской области с начала полномасштабной войны – с 24 февраля 2022 года, но областной центр взять не смогли.

По состоянию на 3 февраля 2023 года под оккупацией оставались 29 населенных пунктов области, сообщали в ОВА.

Оккупанты продолжают обстреливать Харьков и населенные пункты Харьковской области.