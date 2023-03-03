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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты из артиллерии обстреляли приграничные районы Харьковской области, погибла женщина, повреждено зернохранилище – ОВА

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В Купянске вражескими обстрелами было повреждено сельскохозяйственное предприятие
В Купянске вражескими обстрелами было повреждено сельскохозяйственное предприятие
Фото: Олег Синєгубов, голова Харківської ОДА / Facebook

За минувшие сутки российские оккупанты из артиллерии и минометов обстреляли приграничные населенные пункты Харьковского, Купянского и Чугуевского районов Харьковской области. Об этом 3 марта в Telegram сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.

"В результате ракетного удара по Купянску, предварительно из ЗРК С-300, разрушено административное здание и учреждение здравоохранения. Также в Купянске вражескими обстрелами было повреждено сельскохозяйственное предприятие и зернохранилище", – написал Синегубов.

В селе Подолы Купянского района российские захватчики обстреляли частные домовладения. В результате атаки со стороны противника погибла 73-летняя женщина.

"В области продолжаются мероприятия по разминированию. За минувшие сутки пиротехники ГСЧС обезвредили 31 взрывоопасный предмет", – добавил глава ОВА.

Контекст:

Российские войска вторглись на территорию Харьковской области с начала полномасштабной войны – с 24 февраля 2022 года, но областной центр взять не смогли.

По состоянию на 3 февраля 2023 года под оккупацией оставались 29 населенных пунктов области, сообщали в ОВА.

Оккупанты продолжают обстреливать Харьков и населенные пункты Харьковской области.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, Харьковская область, артиллерия, обстрелы, война России против Украины, Олег Синегубов, российские оккупанты
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