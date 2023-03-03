Оккупанты из артиллерии обстреляли приграничные районы Харьковской области, погибла женщина, повреждено зернохранилище – ОВА

В Купянске вражескими обстрелами было повреждено сельскохозяйственное предприятие Фото: Олег Синєгубов, голова Харківської ОДА / Facebook

"В результате ракетного удара по Купянску, предварительно из ЗРК С-300, разрушено административное здание и учреждение здравоохранения. Также в Купянске вражескими обстрелами было повреждено сельскохозяйственное предприятие и зернохранилище", – написал Синегубов.

В селе Подолы Купянского района российские захватчики обстреляли частные домовладения. В результате атаки со стороны противника погибла 73-летняя женщина.

"В области продолжаются мероприятия по разминированию. За минувшие сутки пиротехники ГСЧС обезвредили 31 взрывоопасный предмет", – добавил глава ОВА.