Оккупанты из артиллерии обстреляли приграничные районы Харьковской области, погибла женщина, повреждено зернохранилище – ОВА

"В результате ракетного удара по Купянску, предварительно из ЗРК С-300, разрушено административное здание и учреждение здравоохранения. Также в Купянске вражескими обстрелами было повреждено сельскохозяйственное предприятие и зернохранилище", – написал Синегубов.
В селе Подолы Купянского района российские захватчики обстреляли частные домовладения. В результате атаки со стороны противника погибла 73-летняя женщина.
"В области продолжаются мероприятия по разминированию. За минувшие сутки пиротехники ГСЧС обезвредили 31 взрывоопасный предмет", – добавил глава ОВА.
Российские войска вторглись на территорию Харьковской области с начала полномасштабной войны – с 24 февраля 2022 года, но областной центр взять не смогли.
По состоянию на 3 февраля 2023 года под оккупацией оставались 29 населенных пунктов области, сообщали в ОВА.
Оккупанты продолжают обстреливать Харьков и населенные пункты Харьковской области.