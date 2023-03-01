Оккупанты утром обстреляли многоэтажку в Чугуеве Харьковской области. Есть раненые, в том числе ребенок – ОВА

Всего за сутки армия РФ обстреляла три района области – Купянский, Чугуевский и Харьковский Фото: Олег Синєгубов, голова Харківської ОДА

По данным ОВА, поврежден многоквартирный дом, есть раненые.

"По информации областного Центра экстренной медицинской помощи, в результате утренних обстрелов Чугуева ранения получили мужчина 52 лет и 13-летний мальчик. Мужчина госпитализирован с осколочными ранениями. У ребенка незначительные повреждения, он получил медицинскую помощь на месте и не нуждался в госпитализации", – говорится в сообщении.

Ранее Синегубов сообщал трех "прилетах" по городу. Всего за сутки армия РФ обстреляла три района области – Купянский, Чугуевский и Харьковский.

"В Купянске в результате вчерашнего обстрела повреждены два жилых дома, помещение детского сада и пожарно-спасательная часть. Под огнем также оказался городской парк, где, к сожалению, от ранений погиб мужчина", – написал Синегубов.

В Волчанске Чугуевского района накануне российские снарядяды повредили многоэтажку, добавил глава ОВА.