Россияне обстреляли Купянск. Есть разрушения, погиб мирный житель – ОВА

"Сегодня утром в очередной раз был обстрелян Купянск. Разрушены жилые дома, повреждено здание детского сада. Также под удар попал городской парк отдыха", – сообщил Синегубов.
Погиб 63-летний мирный житель.
Глава ОВА призвал не игнорировать сигналы воздушной тревоги.
Российские войска вторглись на территорию Харьковской области с начала полномасштабной войны – с 24 февраля 2022 года, но областной центр взять не смогли. По состоянию на 3 февраля 2023 года под оккупацией оставались 29 населенных пунктов области, сообщали в ОВА.
Оккупанты продолжают обстреливать Харьков и населенные пункты Харьковской области.