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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россияне обстреляли Купянск. Есть разрушения, погиб мирный житель – ОВА

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Синегубов призвал не игнорировать сигналы воздушной тревоги
Синегубов призвал не игнорировать сигналы воздушной тревоги
Фото: Олег Синєгубов / Facebook

Российские оккупанты 28 февраля обстреляли Купянск Харьковской области. Об этом сообщил в Telegram глава областной военной администрации Олег Синегубов.

"Сегодня утром в очередной раз был обстрелян Купянск. Разрушены жилые дома, повреждено здание детского сада. Также под удар попал городской парк отдыха", – сообщил Синегубов.

Погиб 63-летний мирный житель.

Глава ОВА призвал не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Контекст:

Российские войска вторглись на территорию Харьковской области с начала полномасштабной войны – с 24 февраля 2022 года, но областной центр взять не смогли. По состоянию на 3 февраля 2023 года под оккупацией оставались 29 населенных пунктов области, сообщали в ОВА.

Оккупанты продолжают обстреливать Харьков и населенные пункты Харьковской области.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, Харьковская область, Купянск, обстрелы, война России против Украины, Олег Синегубов
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