Россияне обстреляли Купянск. Есть разрушения, погиб мирный житель – ОВА

"Сегодня утром в очередной раз был обстрелян Купянск. Разрушены жилые дома, повреждено здание детского сада. Также под удар попал городской парк отдыха", – сообщил Синегубов.

Погиб 63-летний мирный житель.

Глава ОВА призвал не игнорировать сигналы воздушной тревоги.