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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты 1 марта обстреливали четыре района Харьковской области, применили боевой беспилотник

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Синегубов рассказал о новых обстрелах россиянами Харьковской области
Синегубов рассказал о новых обстрелах россиянами Харьковской области
Фото: Олег Синєгубов / Facebook

За прошедшие сутки под огнем россиян были населенные пункты Харьковского, Купянского, Чугуевского и Богодуховского районов Харьковской области. Об этом сообщил утром 2 марта глава ОВА Олег Синегубов.

"В частности, враг из ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня и минометов обстреливал город Купянск, поселки Ковшаровка и Великий Бурлук, села Красное, Глубокое, Стрелечья, Красная Заря и другие. В районе села Бударки враг применил БпЛА с боевой нагрузкой", – говорится в сообщении. 

Повреждены жилые дома и хозяйственные постройки.

В селе Кондрашовка обстрел из РСЗО повредил административное здание.

Утром 1 марта Синегубов сообщал также об обстреле Чугуева, в результате которого ранены мужчина 52 лет и 13-летний мальчик.

Контекст:

Российские войска вторглись на территорию Харьковской области с начала полномасштабной войны – с 24 февраля 2022 года, но областной центр взять не смогли. По состоянию на 3 февраля 2023 года под оккупацией оставались 29 населенных пунктов области, сообщали в ОВА.

Оккупанты продолжают обстреливать Харьков и населенные пункты Харьковской области.

Теги: Харьковская область, раненые, Чугуев, беспилотники, Купянск, обстрелы, война России против Украины, Олег Синегубов
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