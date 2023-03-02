Оккупанты 1 марта обстреливали четыре района Харьковской области, применили боевой беспилотник

"В частности, враг из ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня и минометов обстреливал город Купянск, поселки Ковшаровка и Великий Бурлук, села Красное, Глубокое, Стрелечья, Красная Заря и другие. В районе села Бударки враг применил БпЛА с боевой нагрузкой", – говорится в сообщении.
Повреждены жилые дома и хозяйственные постройки.
В селе Кондрашовка обстрел из РСЗО повредил административное здание.
Утром 1 марта Синегубов сообщал также об обстреле Чугуева, в результате которого ранены мужчина 52 лет и 13-летний мальчик.
Российские войска вторглись на территорию Харьковской области с начала полномасштабной войны – с 24 февраля 2022 года, но областной центр взять не смогли. По состоянию на 3 февраля 2023 года под оккупацией оставались 29 населенных пунктов области, сообщали в ОВА.
Оккупанты продолжают обстреливать Харьков и населенные пункты Харьковской области.