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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Харьковской области в результате обстрелов ранен мирный житель, еще один мужчина подорвался на растяжке – ОВА

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По словам Синегубова, в результате обстрелов Купянска повреждено по меньшей мере девять жилых домов
По словам Синегубова, в результате обстрелов Купянска повреждено по меньшей мере девять жилых домов
Фото: Олег Синєгубов, голова Харківської ОДА / Telegram

Российские оккупанты за сутки обстреляли приграничные населенные пункты Харьковского, Купянского и Чугуевского районов Харьковской области. Об этом 4 марта в Telegram сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.

В результате обстрелов Купянска повреждено по меньшей мере девять жилых домов, разрушены хозяйственные постройки и гаражи. Также повреждено заведение здравоохранения. Там обошлось без пострадавших.

В Волчанске Чугуевского района захватчики повредили частный жилой дом.

В селе Берестовое Купянского района в результате обстрела со стороны оккупантов ранения получил 52-летний мужчина. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести.

"В области остается высокой минная опасность. Сегодня утром в селе Чайковка Чугуевского района погиб 37-летний гражданский мужчина. Он подорвался на растяжке, когда шел рыбачить на реку. Еще раз призываю: воздерживайтесь от посещения лесов, лесополос, рек, полей и так далее. Все эти территории потенциально опасны и могут быть заминированы", – подчеркнул глава ОВА.

Контекст:

Российские войска вторглись на территорию Харьковской области с начала полномасштабной войны – с 24 февраля 2022 года, но областной центр взять не смогли.

По состоянию на 3 февраля 2023 года под оккупацией оставались 29 населенных пунктов области, сообщали в ОВА.

Оккупанты продолжают обстреливать Харьков и населенные пункты Харьковской области.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, Харьковская область, Купянск, обстрелы, Волчанск, растяжка, Олег Синегубов, российские оккупанты
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