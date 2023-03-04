В Харьковской области в результате обстрелов ранен мирный житель, еще один мужчина подорвался на растяжке – ОВА

В результате обстрелов Купянска повреждено по меньшей мере девять жилых домов, разрушены хозяйственные постройки и гаражи. Также повреждено заведение здравоохранения. Там обошлось без пострадавших.
В Волчанске Чугуевского района захватчики повредили частный жилой дом.
В селе Берестовое Купянского района в результате обстрела со стороны оккупантов ранения получил 52-летний мужчина. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести.
"В области остается высокой минная опасность. Сегодня утром в селе Чайковка Чугуевского района погиб 37-летний гражданский мужчина. Он подорвался на растяжке, когда шел рыбачить на реку. Еще раз призываю: воздерживайтесь от посещения лесов, лесополос, рек, полей и так далее. Все эти территории потенциально опасны и могут быть заминированы", – подчеркнул глава ОВА.
Российские войска вторглись на территорию Харьковской области с начала полномасштабной войны – с 24 февраля 2022 года, но областной центр взять не смогли.
По состоянию на 3 февраля 2023 года под оккупацией оставались 29 населенных пунктов области, сообщали в ОВА.
Оккупанты продолжают обстреливать Харьков и населенные пункты Харьковской области.