В Харьковской области в результате обстрелов ранен мирный житель, еще один мужчина подорвался на растяжке – ОВА

По словам Синегубова, в результате обстрелов Купянска повреждено по меньшей мере девять жилых домов Фото: Олег Синєгубов, голова Харківської ОДА / Telegram

В результате обстрелов Купянска повреждено по меньшей мере девять жилых домов, разрушены хозяйственные постройки и гаражи. Также повреждено заведение здравоохранения. Там обошлось без пострадавших.

В Волчанске Чугуевского района захватчики повредили частный жилой дом.

В селе Берестовое Купянского района в результате обстрела со стороны оккупантов ранения получил 52-летний мужчина. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести.

"В области остается высокой минная опасность. Сегодня утром в селе Чайковка Чугуевского района погиб 37-летний гражданский мужчина. Он подорвался на растяжке, когда шел рыбачить на реку. Еще раз призываю: воздерживайтесь от посещения лесов, лесополос, рек, полей и так далее. Все эти территории потенциально опасны и могут быть заминированы", – подчеркнул глава ОВА.