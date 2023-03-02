В Харьковской области в результате обстрела оккупантами погибла женщина – местные власти

"Относительно обязательной эвакуации населения. Три часа назад, село Подолы. В результате обстрелов из РСЗО (реактивной системы залпового огня. – "ГОРДОН") в собственном дворе погибла женщина 1949 года рождения. Просто вышла во двор", – написал он.

Канашевич призвал граждан быть ответственными.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские войска вторглись на территорию Харьковской области с начала полномасштабной войны – с 24 февраля 2022 года, но областной центр взять не смогли. По состоянию на 3 февраля 2023 года под оккупацией оставались 29 населенных пунктов области, сообщали в ОВА.

Оккупанты продолжают обстреливать Харьков и населенные пункты Харьковской области.

В частности, 1 марта, по данным обладминистрации, российские войска обстреляли населенные пункты Харьковского, Купянского, Чугуевского и Богодуховского районов. Ранения получили два человека, в том числе ребенок.