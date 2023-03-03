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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Харьковской области уже больше недели не могут достать из-под завалов тела двух человек. Оккупанты обстреливают спасателей

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Россия бьет по сотрудникам ГСЧС
Россия бьет по сотрудникам ГСЧС
Фото: Головне управління ДСНС України у Харківській області / Facebook

Тела двух женщин, погибших после удара России по Двуречной в Харьковской области 23 февраля, до сих пор остаются под развалинами административного здания. Об этом и.о. главы Купянской районной военной администрации Андрей Канашевич сообщил 3 марта "Суспільному".

По его словам, оккупанты открывают огонь по тому же месту и не дают спасателям приступить к разборам завалов. Как только начинается движение, начинаются обстрелы, говорит он.

"Там на данный момент нет возможности проводить работы в связи с постоянными обстрелами. Для того чтобы там разбирать завалы, нужно спецтехнику заводить. Возможности такой нет, поскольку близко к линии фронта", – объяснил Канашевич.

23 февраля российская ракета С-300 попала в здание поселкового совета Двуречной. По данным областной военной администрации, один человек был ранен, а две женщины погибли под завалами. Позже РФ обстреляла спасателей, которые разбирали обломки здания.

"Суспільне" отмечает, что из Двуречанской общины власти объявили обязательную эвакуацию.

Контекст:

Российские войска вторглись на территорию Харьковской области с начала полномасштабной войны – с 24 февраля 2022 года, но областной центр взять не смогли. По состоянию на 3 февраля 2023 года под оккупацией оставались 29 населенных пунктов области, сообщали в ОВА.

Оккупанты продолжают обстреливать Харьков и населенные пункты Харьковской области.

Теги: ГСЧС, Харьковская область, жертвы, Купянск, обстрелы, ракеты, С-300, разрушения, погибшие
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