В Харьковской области уже больше недели не могут достать из-под завалов тела двух человек. Оккупанты обстреливают спасателей

По его словам, оккупанты открывают огонь по тому же месту и не дают спасателям приступить к разборам завалов. Как только начинается движение, начинаются обстрелы, говорит он.

"Там на данный момент нет возможности проводить работы в связи с постоянными обстрелами. Для того чтобы там разбирать завалы, нужно спецтехнику заводить. Возможности такой нет, поскольку близко к линии фронта", – объяснил Канашевич.

23 февраля российская ракета С-300 попала в здание поселкового совета Двуречной. По данным областной военной администрации, один человек был ранен, а две женщины погибли под завалами. Позже РФ обстреляла спасателей, которые разбирали обломки здания.

"Суспільне" отмечает, что из Двуречанской общины власти объявили обязательную эвакуацию.