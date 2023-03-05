Оккупанты нанесли артудар по спасательной станции в Константиновке, ранен сотрудник ГСЧС

За сутки оккупанты нанесли удары по 28 гражданским объектам в Донецкой области Фото: mvs.gov.ua

Под огнем города Авдеевка, Бахмут, Константиновка, Курахово, Мирноград, Северск, Часов Яр, поселки Большая Новоселка, Кураховка, села Бердичи, Дружба, Каменка, Карловка, Красногоровка, Ласточкино, Приволье, Тоненькое, Хромово.

Войска РФ били из авиации, зенитно-ракетных комплексов С-300, реактивных систем залпового огня "Град", артиллерии, минометов.

"Разрушениям подверглись 28 гражданских объектов – 16 жилых домов, пожарно-спасательная часть, база отдыха, гараж, автомобили, газовая труба. По Авдеевке попали шесть ракет Х-59, всего по городу совершено 15 обстрелов. Поврежден многоквартирный дом, информации о пострадавших не поступало. Еще два авиаудара россияне нанесли по селу Ласточкино, травмировали гражданского", – говорится в сообщении.

Ракетой Р-27 оккупанты ударили по Мирнограду, повредили четыре частных дома. Артиллерийским ударом в Константиновке повреждены помещения спасательной станции, служебные и гражданские автомобили и критическая инфраструктура. Ранен работник ГСЧС.

Из артиллерии российская армия обстреляла деревню Дружба, повреждены два частных дома и гараж. Ранен ребенок 2005 года рождения.

В результате вражеских атак есть погибшие в Бахмуте и раненые в Курахово, Часовом Яру и Северске.