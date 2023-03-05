ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты нанесли артудар по спасательной станции в Константиновке, ранен сотрудник ГСЧС

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
За сутки оккупанты нанесли удары по 28 гражданским объектам в Донецкой области
За сутки оккупанты нанесли удары по 28 гражданским объектам в Донецкой области
Фото: mvs.gov.ua

В течение суток 4 марта россияне совершили 38 атак на мирные населенные пункты Донецкой области, есть убитые и раненые, среди пострадавших – ребенок. Об этом сообщили 5 марта в МВД Украины.

Под огнем города Авдеевка, Бахмут, Константиновка, Курахово, Мирноград, Северск, Часов Яр, поселки Большая Новоселка, Кураховка, села Бердичи, Дружба, Каменка, Карловка, Красногоровка, Ласточкино, Приволье, Тоненькое, Хромово.

Войска РФ били из авиации, зенитно-ракетных комплексов С-300, реактивных систем залпового огня "Град", артиллерии, минометов.

"Разрушениям подверглись 28 гражданских объектов – 16 жилых домов, пожарно-спасательная часть, база отдыха, гараж, автомобили, газовая труба. По Авдеевке попали шесть ракет Х-59, всего по городу совершено 15 обстрелов. Поврежден многоквартирный дом, информации о пострадавших не поступало. Еще два авиаудара россияне нанесли по селу Ласточкино, травмировали гражданского", – говорится в сообщении. 

Ракетой Р-27 оккупанты ударили по Мирнограду, повредили четыре частных дома. Артиллерийским ударом в Константиновке повреждены помещения спасательной станции, служебные и гражданские автомобили и критическая инфраструктура. Ранен работник ГСЧС. 

Из артиллерии российская армия обстреляла деревню Дружба, повреждены два частных дома и гараж. Ранен ребенок 2005 года рождения.

В результате вражеских атак есть погибшие в Бахмуте и раненые в Курахово, Часовом Яру и Северске.

https://www.facebook.com/mvs.gov.ua/posts/pfbid0dTXdAWcEfCdzdWhHr98oamopTAV7ubUjPKeTLbjBrZLctNMe8cY74R3tFyidQsZwl

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.

В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Самые интенсивные бои идут в последние месяцы на востоке Украины.

В январе 2023 года в ГУР Минобороны Украины сообщили, что, по данным разведки, президент РФ Владимир Путин приказал своим войскам захватить всю территорию Донецкой и Луганской областей Украины до марта. Так как россиянам не удалось выполнить эту задачу, сроки в очередной раз сдвинули – на начало лета, сообщили в конце февраля в Генштабе ВСУ.

Теги: МВД, ГСЧС, Донецкая область, полиция, Константиновка, Авдеевка, спасатели, обстрелы, война России против Украины, ракеты, Бахмут, Мирноград
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Просто и вкусно". Как приготовить жареный картофель с овощами и курицей
  "Просто и вкусно". Как приготовить жареный картофель с овощами и курицей
Галина ГРИШИНА
Пропагандист Красовский устроил истерику в самолете и пожелал смерти российской авиакомпании после того, как его сняли с рейса – РосСМИ
Пропагандист Красовский устроил истерику в самолете и пожелал смерти российской авиакомпании после того, как его сняли с рейса – РосСМИ
Галина ГРИШИНА
Kola и Вакарчук спели дуэтом песню "Не питай" на благотворительном концерте в поддержку ВСУ. Видео
Kola и Вакарчук спели дуэтом песню "Не питай" на благотворительном концерте в поддержку ВСУ. Видео
Галина ГРИШИНА
"Нет денег на еду или откачал жир?" Гордон показал, как сейчас выглядит Киркоров
"Нет денег на еду или откачал жир?" Гордон показал, как сейчас выглядит Киркоров
"Стильный или просто надел все, что нашел". Клопотенко снялся возле мусорного бака в образе бездомного
"Стильный или просто надел все, что нашел". Клопотенко снялся возле мусорного бака в образе бездомного
Галина ГРИШИНА
Робопес Boston Dynamics раздел модель на Неделе моды в Париже. Видео
Робопес Boston Dynamics раздел модель на Неделе моды в Париже. Видео
Галина ГРИШИНА
ДиКаприо выступит в суде по делу о мошенничестве с участием американского певца Праса и малайзийского бизнесмена Лоу
ДиКаприо выступит в суде по делу о мошенничестве с участием американского певца Праса и малайзийского бизнесмена Лоу
Галина ГРИШИНА
Жена Макконахи летела в самолете, который попал в зону турбулентности на высоте 11 тыс. м. Она показала, что творилось на борту. Видео
Жена Макконахи летела в самолете, который попал в зону турбулентности на высоте 11 тыс. м. Она показала, что творилось на борту. Видео
Галина ГРИШИНА
Киты во время охоты издают хриплые протяжные звуки. Техника их воспроизведения характерна для Ким Кардашян и Пэрис Хилтон
Киты во время охоты издают хриплые протяжные звуки. Техника их воспроизведения характерна для Ким Кардашян и Пэрис Хилтон
Галина ГРИШИНА
СМИ сняли Уиллиса скрытой камерой на прогулке с друзьями. Ранее его семья сообщила, что у 67-летнего актера диагностировали деменцию
СМИ сняли Уиллиса скрытой камерой на прогулке с друзьями. Ранее его семья сообщила, что у 67-летнего актера диагностировали деменцию
Галина ГРИШИНА
  "Такое говорят женщине, когда понимают, что она точно не предаст". Рэпер Хас снял клип на песню "На її руках". Видео
  "Такое говорят женщине, когда понимают, что она точно не предаст". Рэпер Хас снял клип на песню "На її руках". Видео
Галина ГРИШИНА
Пугачева ответила российским пропагандистам после слухов об ограблении и лишении ее израильского гражданства
Пугачева ответила российским пропагандистам после слухов об ограблении и лишении ее израильского гражданства
Галина ГРИШИНА
Вторая бывшая жена Остапчука в бикини снялась с поднятыми ногами
Вторая бывшая жена Остапчука в бикини снялась с поднятыми ногами
Сенцов показал первое совместное фото со своим трехмесячным сыном, который родился в США. Фото
Сенцов показал первое совместное фото со своим трехмесячным сыном, который родился в США. Фото
Галина ГРИШИНА
Хиддлстон снимется во второй части сериала "Ночной администратор"
Хиддлстон снимется во второй части сериала "Ночной администратор"
Галина ГРИШИНА
Bronia. Jerry Heil и Охман спели дуэтом на украинском и польском языках. Аудио
Bronia. Jerry Heil и Охман спели дуэтом на украинском и польском языках. Аудио
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"На фоне ларингита произошло кровоизлияние". Помощники Данилко рассказали о состоянии артиста. Его концерты в Европе перенесли (371023)
2
Украинский комик заявил, что сбежал в Турцию под предлогом, что он артист и представляет Украину за границей (66400)
3
Пугачева ответила российским пропагандистам после слухов об ограблении и лишении ее израильского гражданства (49426)
4
"За бугром не рвіть на грудях вишиту сорочку!" Мага в новом стихотворении обратился к "тем, кто сдрыснул" (36835)
5
"Нет денег на еду или откачал жир?" Гордон показал, как сейчас выглядит Киркоров (29491)
6
"Солнце сверкает". Галкин стал блондином. Как выглядит шоумен в новом образе (27485)
7
Новая избранница Остапчука расстегнула джинсы и показала трусы (24788)
8
СМИ сняли Уиллиса скрытой камерой на прогулке с друзьями. Ранее его семья сообщила, что у 67-летнего актера диагностировали деменцию (22914)
 
 
 
 