Оккупанты ежедневно наносят по Украине около 30–40 авиаударов, угроза запусков ракет может быть в любое время – Воздушные силы ВСУ

Об этом 4 марта в эфире национального телемарафона сообщил спикер командования Воздушных сил (ВС) ВСУ Юрий Игнат, его цитирует УНИАН.

"У них [оккупантов] есть в Черном море определенное количество кораблей, кто-то с носителями "Калибров", кто-то без них. Пуски ракет можно производить из любого моря, не выходя даже из бухты, – сказал Игнат. – Сейчас также есть и активность вражеской авиации. Каждый день оккупанты наносят около 30–40 ударов".

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года.

С начала войны РФ нанесла почти 5 тыс. ракетных и 3,5 тыс. авиационных ударов по Украине, сообщили 23 февраля 2023 года в Генштабе ВСУ.

Массированные ракетные атаки России по Украине могут остаться в прошлом, оккупанты ищут новую тактику, отметили в ОК "Юг" ВСУ 2 марта.