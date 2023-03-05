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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинская авиация нанесла 22 удара по позициям оккупантов 4 марта – Генштаб ВСУ

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Авиация сил обороны нанесла удары в том числе по складу боеприпасов и автомобильному мосту
Авиация сил обороны нанесла удары в том числе по складу боеприпасов и автомобильному мосту
Фото: EPA

Украинскаая авиация за сутки 4 марта нанесла 22 удара по позициям российсих оккупантов. Об этом сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины в Facebook 5 марта.

"Авиация Сил обороны за сутки нанесла 18 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники окупантов, а также два удара по зенитно-ракетным комплексам, один – по складу боеприпасов противника и один – по автомобильному мосту", – говорится в сообщении.

Также украинские военные сбили четыре разведывательных и ударных беспилотника разных типов.

"Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили три района сосредоточения противника, две позиции зенитно-ракетных комплексов, а также две станции РЭБ врага", – говорится в сообщении.

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Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года.

Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на 4 марта 2023 года, составили около 152 190 военных, 3409 танков, 302 самолета, 289 вертолетов и 18 кораблей и катеров, включая флагман Черноморского флота России ракетный крейсер "Москва".

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Генштаб ВСУ, авиация, артиллерия, война России против Украины, потери армии России
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