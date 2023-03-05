Украинская авиация нанесла 22 удара по позициям оккупантов 4 марта – Генштаб ВСУ

Авиация сил обороны нанесла удары в том числе по складу боеприпасов и автомобильному мосту Фото: EPA

"Авиация Сил обороны за сутки нанесла 18 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники окупантов, а также два удара по зенитно-ракетным комплексам, один – по складу боеприпасов противника и один – по автомобильному мосту", – говорится в сообщении.

Также украинские военные сбили четыре разведывательных и ударных беспилотника разных типов.

"Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили три района сосредоточения противника, две позиции зенитно-ракетных комплексов, а также две станции РЭБ врага", – говорится в сообщении.