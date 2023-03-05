Украинская авиация нанесла 22 удара по позициям оккупантов 4 марта – Генштаб ВСУ

"Авиация Сил обороны за сутки нанесла 18 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники окупантов, а также два удара по зенитно-ракетным комплексам, один – по складу боеприпасов противника и один – по автомобильному мосту", – говорится в сообщении.
Также украинские военные сбили четыре разведывательных и ударных беспилотника разных типов.
"Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили три района сосредоточения противника, две позиции зенитно-ракетных комплексов, а также две станции РЭБ врага", – говорится в сообщении.
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года.
Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на 4 марта 2023 года, составили около 152 190 военных, 3409 танков, 302 самолета, 289 вертолетов и 18 кораблей и катеров, включая флагман Черноморского флота России ракетный крейсер "Москва".