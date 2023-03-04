Бойцы Центра спецопераций "А" за ночь сожгли восемь единиц российской техники – СБУ

Россия в войне против Украины потеряла более 3 тыс. единиц техники Фото: EPA

"Весна пришла – российская техника пылает еще ярче. Спецназовцы Центра спецопераций "А" СБУ за одну ночь сожгли еще восемь единиц вражеской техники: пять танков, две БМП, один грузовик с боекомплектом", – говорится в сообщении.

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Видео: Служба безпеки України / YouTube