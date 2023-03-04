Бойцы Центра спецопераций "А" за ночь сожгли восемь единиц российской техники – СБУ

"Весна пришла – российская техника пылает еще ярче. Спецназовцы Центра спецопераций "А" СБУ за одну ночь сожгли еще восемь единиц вражеской техники: пять танков, две БМП, один грузовик с боекомплектом", – говорится в сообщении.
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года.
Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на 4 марта 2023 года, составили около 152 190 военных, 3409 танков, 302 самолета, 289 вертолетов и 18 кораблей и катеров, включая флагман Черноморского флота России ракетный крейсер "Москва".