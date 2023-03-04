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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Бойцы Центра спецопераций "А" за ночь сожгли восемь единиц российской техники – СБУ

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Россия в войне против Украины потеряла более 3 тыс. единиц техники
Россия в войне против Украины потеряла более 3 тыс. единиц техники
Фото: EPA

Украинские спецназовцы Центра спецопераций "А" Службы безопасности Украины за ночь сожгли восемь единиц российской военной техники. Об этом сообщил пресс-центр СБУ в Telegram 4 марта.

"Весна пришла – российская техника пылает еще ярче. Спецназовцы Центра спецопераций "А" СБУ за одну ночь сожгли еще восемь единиц вражеской техники: пять танков, две БМП, один грузовик с боекомплектом", – говорится в сообщении.

ВИДЕО
Видео: Служба безпеки України / YouTube
Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года.

Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на 4 марта 2023 года, составили около 152 190 военных, 3409 танков, 302 самолета, 289 вертолетов и 18 кораблей и катеров, включая флагман Черноморского флота России ракетный крейсер "Москва".

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: СБУ, Украина, спецназ, война России против Украины, потери армии России
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