"Народ ждал освободителей, а пришли, блин, оккупанты". Опубликованы разговоры Богуслаева после начала полномасштабной войны

СМИ опубликовали разговоры Богуслаева с россиянами. Он рассказывал, как "познакомился" с ракетой "Искандер-М" Фото: radiosvoboda.org

В этом материале говорится, что Богуслаев сотрудничал с иранским предприятием, которое связано с производством дронов Shahed. Также журналисты обнародовали записи разговоров Богуслаева.

Часть этих записей ранее обнародовала СБУ (они подтверждают сотрудничество Богуслаева с РФ), часть – публикуется впервые. Журналисты верифицировали ранее не опубликованные аудиозаписи с помощью центра медиаэкспертиз американского Университета Колорадо.

В ходе этих разговоров Богуслаев жалуется собеседникам-россиянам на обстрелы, но не прекращает сотрудничество с оккупантами.

Среди собеседников Богуслаева – российский генерал-полковник в отставке, председатель совета директоров московской компании "Двигатели "Владимир Климов – Мотор Сич" Анатолий Ситнов и гендиректор российской компании "Борисфен" Петр Кононенко (на момент разговора – член совета директоров "Мотор Січі"). Первая компания занимается ремонтом двигателей "Мотор Січі", вторая – ремонтом и обслуживанием авиадвигателей, кроме того, украинская "Мотор Січ" является одним из основателей российского "Борисфена".

Часть опубликованных фрагментов бесед экс-президента "Мотор Січі" записана 17 марта 2022 года – в день, когда на территорию завода упала российская ракета "Искандер".

Утром в этот день Богуслаев позвонил Ситнову и попросил "передать привет всем, начиная от бывшего министра" из-за падения ракеты. Бывший министр, как объяснили "Схемы", – знакомый Богуслаева, экс-министр обороны РФ Анатолий Сердюков, являющийся директором авиационного кластера "Ростеха".

Ситнов заявил, что "Искандер" не может прилететь туда".

"Ну, прилетело к нам. Били уже второй раз за нами, бл... Так что все это разговоры, что мирное население не надо трогать. Все это х...йня на постном масле. Сейчас ремонтирую здание, окна, помещения, бл...дь. "Спасибо" друзьям передай там всем, бл...дь", – ответил Богуслаев и попросил "повлиять".

"В Запорожье нет войск. Нах...я они х...ярят по Запорожью? Идиоты, бл...дь", – аргументировал он свою просьбу.

Через полтора часа он позвонил Кононенко, чтобы сообщить о ракете на территории "Мотор Січі".

"К нам на "Мотор Січ" прилетел "Искандер-М", ракета прилетела. Повыбивала стекло нам, а говорят, что по мирному населению они не стреляют, бл...дь. Вы запускайте это среди [командующего ПВО сухопутных войск РФ Александра] Леонова. Скажите всем, что "Мотор Січ" бомбят. Понял? Позвони ему, скажи: что вы, бл...дь, делаете? И пусть на совещании у министра скажет, что Вячеслав Саныч [Богуслаев] вам привет всем передает. Он познакомился с "Искандером-М", это ракета с шариками", – сказал Богуслаев.

Через некоторое время Кононенко передал ему сообщение о том, что оккупанты "как зеницу ока оберегают завод".

На следующий день Кононенко в разговоре с Богуслаевым высказывал предположение, что оккупанты дойдут до Запорожья через Крым.

"Я думаю, через Крым мы скорее к вам придем. И как только передвинется туда, за Запорожье, и… Они уже спят и видят, когда начнем работать", – заявил собеседник экс-президента "Мотор Січі".

22 марта Богуслаев, разговаривая с Ситновым, жаловался на мародерство российских войск.

"Я вам говорю, у меня взяли. Я не говорю по стране – у меня. В Херсонской области, Херсон, у меня Новотроицкий район, мое хозяйство "Айленд", паи. Заехали в форме, два "Урала", загрузили сельхозоборудование, два генератора, взяли мою грузовую машину, загрузили ее и уехали", – сказал он, когда Ситнов заявил, что не верит, что российские военные воруют.

"Ни сеять, ни пахать не могу. Нет, это х...йня полная. Надо об этом не бояться говорить. Не по телевизору. Это позор, бл...дь, чтобы я по телевизору еще говорил. А шепнуть, сказать, что прекратите, чтобы по армии прошли слухи, что так нельзя поступать. Народ возмущается. Народ же ждал освободителей, а пришли, бл...дь, оккупанты", – продолжил Богуслаев, рассказывая о мародерстве российских военных на его причале в оккупированном Бердянске.

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