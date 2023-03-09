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Богуслаев сотрудничал с иранским предприятием, которое связано с производством дронов Shahed – "Схемы"

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По данным "Схем", Богуслаев сотрудничал с иранским предприятием, зная, что оно под санкциями
По данным "Схем", Богуслаев сотрудничал с иранским предприятием, зная, что оно под санкциями
Фото: Pravda Gerashchenko / Telegram

Украинское предприятие "Мотор Січ" во времена руководства им Вячеслава Богуслаева поставляло двигатели подсанкционной иранской компании, связанной с производством дронов Shahed. Об этом говорится в опубликованном 8 марта расследовании программы "Схемы" (проект "Радіо Свобода").

"Есть документы, свидетельствующие о том, что "Мотор Січ" ранее продавал модель двигателей AI-9 подсанкционному предприятию Ирана. Это следует из переписки Богуслаева и руководителя иранской компании за два года", – говорится в материале.

Речь идет о компании Turbine Engine Manufacturing Industries (также известна как Design and Manufacturing of Aircraft Engines). Переписка с ней на тот момент главы "Мотор Січі" началась, по имеющимся данным, осенью 2020 года, утверждают расследователи.

"На момент переписки эта иранская фирма уже находилась под санкциями Евросоюза, Британии и Канады. Из-за того, что нашли связи между ней и государственной оборонной промышленностью Ирана. На сайте НАПК (Национальное агентство Украины по вопросам предотвращения коррупции. – "ГОРДОН") эта компания также указана как производитель иранских дронов Shahed", – объясняют "Схемы".

(В ходе полномасштабного вторжения Росии в Украину, которое началось 24 февраля 2022 года, оккупанты используют иранские дроны-камикадзе Shahed для нанесения ударов по объектам инфраструктуры Украины)

Расследователи выяснили, что Богуслаев знал о санкциях и поэтому предложил в качестве посредника привлечь государственную компанию "Белвнешпромсервис" из Белоруси, с которой украинским предпринимателям не было запрещено торговать.

Контекст:

23 октября 2022 года СБУ сообщила о задержании Богуслаева. Также был задержан начальник департамента внешнеэкономической деятельности компании "Мотор Січ" (эту должность занимает Олег Дзюба). В СБУ уточнили, что задержание прошло в рамках уголовного производства о незаконной поставке компанией товаров военного назначения для российской штурмовой авиации.

24 октября СБУ опубликовала записи разговоров Богуслаева, которые подтверждают, что президент "Мотор Січі" продолжал организовывать поставки двигателей и других запчастей к российским ударным вертолетам даже после начала полномасштабного вторжения РФ, оправдывал нападение России и был не против обстрела "Мотор Січі" со стороны российских захватчиков.

В этот же день суд взял президента "Мотор Січі" Богуслаева под стражу

7 ноября секретарь Совета безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил, что решение о принудительном изъятии акций пяти предприятий стратегического значения – "Укрнафта", "Укртатнафта", "Запорожтрансформатор", "АвтоКрАЗ" и "Мотор Січ" – было принято 5 ноября во время заседания ставки верховного главнокомандующего. "Изъятые активы приобрели статус военного имущества, их управление передано Министерству обороны Украины", – сказал он.

Данилов отметил, что данные активы могут быть возвращены собственникам или будет возмещена их стоимость, когда прекратится действие военного положения в Украине.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заверил, что пять изъятых в Украине стратегических предприятий круглосуточно будут работать на оборону.

1 февраля 2023 года СБУ объявила Богуслаеву о подозрении в финансировании террористической организации "ДНР" через уплату "налогов" и "сборов".

25 февраля Евросоюз внес Богуслаева в свой санкционный список.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Иран, санкции, авиация, Мотор Січ, санкции против Ирана, Вячеслав Богуслаев, дрон-камикадзе
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