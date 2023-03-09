Богуслаев сотрудничал с иранским предприятием, которое связано с производством дронов Shahed – "Схемы"

"Есть документы, свидетельствующие о том, что "Мотор Січ" ранее продавал модель двигателей AI-9 подсанкционному предприятию Ирана. Это следует из переписки Богуслаева и руководителя иранской компании за два года", – говорится в материале.
Речь идет о компании Turbine Engine Manufacturing Industries (также известна как Design and Manufacturing of Aircraft Engines). Переписка с ней на тот момент главы "Мотор Січі" началась, по имеющимся данным, осенью 2020 года, утверждают расследователи.
"На момент переписки эта иранская фирма уже находилась под санкциями Евросоюза, Британии и Канады. Из-за того, что нашли связи между ней и государственной оборонной промышленностью Ирана. На сайте НАПК (Национальное агентство Украины по вопросам предотвращения коррупции. – "ГОРДОН") эта компания также указана как производитель иранских дронов Shahed", – объясняют "Схемы".
(В ходе полномасштабного вторжения Росии в Украину, которое началось 24 февраля 2022 года, оккупанты используют иранские дроны-камикадзе Shahed для нанесения ударов по объектам инфраструктуры Украины)
Расследователи выяснили, что Богуслаев знал о санкциях и поэтому предложил в качестве посредника привлечь государственную компанию "Белвнешпромсервис" из Белоруси, с которой украинским предпринимателям не было запрещено торговать.
23 октября 2022 года СБУ сообщила о задержании Богуслаева. Также был задержан начальник департамента внешнеэкономической деятельности компании "Мотор Січ" (эту должность занимает Олег Дзюба). В СБУ уточнили, что задержание прошло в рамках уголовного производства о незаконной поставке компанией товаров военного назначения для российской штурмовой авиации.
24 октября СБУ опубликовала записи разговоров Богуслаева, которые подтверждают, что президент "Мотор Січі" продолжал организовывать поставки двигателей и других запчастей к российским ударным вертолетам даже после начала полномасштабного вторжения РФ, оправдывал нападение России и был не против обстрела "Мотор Січі" со стороны российских захватчиков.
В этот же день суд взял президента "Мотор Січі" Богуслаева под стражу.
7 ноября секретарь Совета безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил, что решение о принудительном изъятии акций пяти предприятий стратегического значения – "Укрнафта", "Укртатнафта", "Запорожтрансформатор", "АвтоКрАЗ" и "Мотор Січ" – было принято 5 ноября во время заседания ставки верховного главнокомандующего. "Изъятые активы приобрели статус военного имущества, их управление передано Министерству обороны Украины", – сказал он.
Данилов отметил, что данные активы могут быть возвращены собственникам или будет возмещена их стоимость, когда прекратится действие военного положения в Украине.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заверил, что пять изъятых в Украине стратегических предприятий круглосуточно будут работать на оборону.
1 февраля 2023 года СБУ объявила Богуслаеву о подозрении в финансировании террористической организации "ДНР" через уплату "налогов" и "сборов".
25 февраля Евросоюз внес Богуслаева в свой санкционный список.