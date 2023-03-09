Богуслаев сотрудничал с иранским предприятием, которое связано с производством дронов Shahed – "Схемы"

По данным "Схем", Богуслаев сотрудничал с иранским предприятием, зная, что оно под санкциями Фото: Pravda Gerashchenko / Telegram

"Есть документы, свидетельствующие о том, что "Мотор Січ" ранее продавал модель двигателей AI-9 подсанкционному предприятию Ирана. Это следует из переписки Богуслаева и руководителя иранской компании за два года", – говорится в материале.

Речь идет о компании Turbine Engine Manufacturing Industries (также известна как Design and Manufacturing of Aircraft Engines). Переписка с ней на тот момент главы "Мотор Січі" началась, по имеющимся данным, осенью 2020 года, утверждают расследователи.

"На момент переписки эта иранская фирма уже находилась под санкциями Евросоюза, Британии и Канады. Из-за того, что нашли связи между ней и государственной оборонной промышленностью Ирана. На сайте НАПК (Национальное агентство Украины по вопросам предотвращения коррупции. – "ГОРДОН") эта компания также указана как производитель иранских дронов Shahed", – объясняют "Схемы".

(В ходе полномасштабного вторжения Росии в Украину, которое началось 24 февраля 2022 года, оккупанты используют иранские дроны-камикадзе Shahed для нанесения ударов по объектам инфраструктуры Украины)

Расследователи выяснили, что Богуслаев знал о санкциях и поэтому предложил в качестве посредника привлечь государственную компанию "Белвнешпромсервис" из Белоруси, с которой украинским предпринимателям не было запрещено торговать.