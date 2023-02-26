ЕС ввел санкции против Богуслаева

В документе указано, что Богуслаев – бывший украинский депутат от пророссийской Партии регионов и основной акционер компании "Мотор Січ", украинского производителя авиадвигателей.

"Он ответственен за поставку двигателей в российскую армию для производства и ремонта боевых вертолетов (Ми-8, Ми24, Ми28 и Ка-52), которые активно использовались во время конфликта на Украине, особенно в начале войны. Несмотря на конфликт, он продолжал поставлять военную технику российским войскам. Таким образом, он несет ответственность за поддержку и реализацию действий и политики, которые подрывают и угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины", - говорится в публикации.

Контекст:

23 октября 2022 года СБУ сообщила о задержании Богуслаева. Также был задержан начальник департамента внешнеэкономической деятельности компании "Мотор Січ" (эту должность занимает Олег Дзюба). В СБУ уточнили, что задержание прошло в рамках уголовного производства о незаконной поставке компанией товаров военного назначения для российской штурмовой авиации.

24 октября СБУ опубликовала записи разговоров Богуслаева, которые подтверждают, что президент "Мотор Січі" продолжал организовывать поставки двигателей и других запчастей к российским ударным вертолетам даже после начала полномасштабного вторжения РФ, оправдывал нападение России и был не против обстрела "Мотор Січі" со стороны российских захватчиков.

В этот же день суд взял президента "Мотор Січі" Богуслаева под стражу.

7 ноября секретарь Совета безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил, что решение о принудительном изъятии акций пяти предприятий стратегического значения – "Укрнафта", "Укртатнафта", "Запорожтрансформатор", "АвтоКрАЗ" и "Мотор Січ" – было принято 5 ноября во время заседания ставки верховного главнокомандующего. "Изъятые активы приобрели статус военного имущества, их управление передано Министерству обороны Украины", – сказал он.

Данилов отметил, что данные активы могут быть возвращены собственникам или будет возмещена их стоимость, когда прекратится действие военного положения в Украине.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заверил, что пять изъятых в Украине стратегических предприятий круглосуточно будут работать на оборону.

1 февраля 2023 года СБУ объявила Богуслаеву о подозрении в финансировании террористической организации "ДНР" через уплату "налогов" и "сборов".