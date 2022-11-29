СМИ нашли у семьи Богуслаева недвижимости во Франции на 250 млн грн

Журналисты установили, что Александр Богуслаев, в частности, владеет фирмой SCI DE LA PROMENADE DES ANGLAIS. На нее записана квартира и подвальное помещение в Ницце на английской набережной стоимостью €850 тыс.
Еще одна компания SCI BELLE EPOQUE, подконтрольная Александру Богуслаеву, владеет двумя апартаментами на 588 м² и 622 м² на бульваре Гюго в Ницце. Стоимость этой недвижимости на момент покупки – €1 млн 320 тыс.
В элитном жилом комплексе в муниципалитете Вильнев-Лубе к западу от Ниццы компания Богуслаева-младшего SCI DES ANGES владеет еще двумя квартирами суммарной стоимостью €800 тыс.
На другую французскую компанию SCI SLAVA, которой Александр Богуслаев владеет вместе с бизнес-партнером Сергеем Шинкаренко, зарегистрирован дом на бульваре Эдуарда восьмого в Ницце. Стоимость имения – €1 млн 620 тыс.
Общая стоимость найденной "Схемами" недвижимости, согласно официальным документам, на момент покупки составляла €4 млн 590 тыс. (2010–2011 годы). Если учесть, что стоимость недвижимости во Франции за 10 лет официально выросла примерно на 30%, то получится €5,9 млн.
23 октября 2022 года СБУ сообщила о задержании Вячеслава Богуслаева. Также был задержан начальник департамента внешнеэкономической деятельности компании "Мотор Січ" (эту должность занимает Олег Дзюба). В СБУ уточнили, что задержание прошло в рамках уголовного производства о незаконной поставке компанией товаров военного назначения для российской штурмовой авиации.
24 октября СБУ опубликовала записи разговоров Богуслаева, которые подтверждают, что президент "Мотор Січі" продолжал организовывать поставки двигателей и других запчастей к российским ударным вертолетам даже после начала полномасштабного вторжения РФ, оправдывал нападение России и был не против обстрела "Мотор Січі" со стороны российских захватчиков.
В этот же день суд взял президента "Мотор Січі" Богуслаева под стражу.