СМИ нашли у семьи Богуслаева недвижимости во Франции на 250 млн грн

Журналисты установили, что Александр Богуслаев, в частности, владеет фирмой SCI DE LA PROMENADE DES ANGLAIS. На нее записана квартира и подвальное помещение в Ницце на английской набережной стоимостью €850 тыс.

Еще одна компания SCI BELLE EPOQUE, подконтрольная Александру Богуслаеву, владеет двумя апартаментами на 588 м² и 622 м² на бульваре Гюго в Ницце. Стоимость этой недвижимости на момент покупки – €1 млн 320 тыс.

Фото: radiosvoboda.org

В элитном жилом комплексе в муниципалитете Вильнев-Лубе к западу от Ниццы компания Богуслаева-младшего SCI DES ANGES владеет еще двумя квартирами суммарной стоимостью €800 тыс.

Фото: radiosvoboda.org

На другую французскую компанию SCI SLAVA, которой Александр Богуслаев владеет вместе с бизнес-партнером Сергеем Шинкаренко, зарегистрирован дом на бульваре Эдуарда восьмого в Ницце. Стоимость имения – €1 млн 620 тыс.

Фото: radiosvoboda.org

Общая стоимость найденной "Схемами" недвижимости, согласно официальным документам, на момент покупки составляла €4 млн 590 тыс. (2010–2011 годы). Если учесть, что стоимость недвижимости во Франции за 10 лет официально выросла примерно на 30%, то получится €5,9 млн.

ВИДЕО

Видео: Радіо Свобода Україна / YouTube