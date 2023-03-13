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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Только в одну больницу в Луганской области привезли 150 раненых вагнеровцев – Генштаб ВСУ

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В ВСУ отметили, что противник несет потери
В ВСУ отметили, что противник несет потери
Фото: Верховна Рада України / Facebook

Наемники российской частой военной компании (ЧВК) "Вагнер" несут потери в войне против Украины. Об этом проинформировал 13 марта в Facebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"Противник продолжает нести потери. Так, на территории Беловодской районной больницы временно занятой территории Луганской области на лечение привезли 150 наемников так называемой ЧВК "Вагнер", – говорится в сообщении.

По данным Генштаба ВСУ, за последние сутки украинская авиация нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02J4n2YN6CLyZaqH4GC9PRSHyypCogQPoyKTgJJBf5UxEr4akm5qvYY31nvZ8dWh2Ml

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Потери российских оккупантов с 24 февраля 2022 года по 13 марта 2023 года, по данным Генштаба ВСУ, составили около 159 800 человек личного состава.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: война, Генштаб ВСУ, авиация, раненые, больница, наемники, лечение, ВСУ, война России против Украины, ЧВК Вагнер, ЧВК, потери армии России
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