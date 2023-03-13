Только в одну больницу в Луганской области привезли 150 раненых вагнеровцев – Генштаб ВСУ

В ВСУ отметили, что противник несет потери Фото: Верховна Рада України / Facebook

"Противник продолжает нести потери. Так, на территории Беловодской районной больницы временно занятой территории Луганской области на лечение привезли 150 наемников так называемой ЧВК "Вагнер", – говорится в сообщении.

По данным Генштаба ВСУ, за последние сутки украинская авиация нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.

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