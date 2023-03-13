Только в одну больницу в Луганской области привезли 150 раненых вагнеровцев – Генштаб ВСУ

"Противник продолжает нести потери. Так, на территории Беловодской районной больницы временно занятой территории Луганской области на лечение привезли 150 наемников так называемой ЧВК "Вагнер", – говорится в сообщении.
По данным Генштаба ВСУ, за последние сутки украинская авиация нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Потери российских оккупантов с 24 февраля 2022 года по 13 марта 2023 года, по данным Генштаба ВСУ, составили около 159 800 человек личного состава.