Оккупанты атакуют на купянском и лиманском направлениях, идут бои в Бахмуте – Генштаб ВСУ

"Российский агрессор основные усилия продолжает сосредоточивать на ведении наступательных действий на лиманском, бахмутском, авдеевском, марьинском и шахтерском направлениях и не оставляет попыток выйти на административную границу Донецкой и Луганской областей", – говорится в сообщении.

Украинские военные отметили, что на купянском и лиманском направлениях противник предпринимает попытки прорвать оборону ВСУ, "вел безуспешные наступательные действия в направлении Гряниковки, Масютовки, Невского, Серебрянского лесничества, Белогоровки и Верхнекаменки".

"На бахмутском направлении враг не оставляет попыток захватить город Бахмут. Атаки противника отражены в районах населенных пунктов Орехово-Васильевка, Григоровка, Часов Яр, Ивановское, продолжаются бои в Бахмуте", – объяснили в ВСУ.

На авдеевском, марьинском и шахтерском направлениях, по данным Генштаба, "противник совершил безуспешные наступательные действия в направлении Каменки, Авдеевки, Северного, Первомайского и Марьинки".

На запорожском и херсонском направлениях оккупанты обороняются, отметили в Генштабе ВСУ.

"На волынском, полесском, северском и слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Противник сохраняет военное присутствие поблизости от государственной границы Украины, однако формирования наступательных группировок не выявлено. В то же время враг продолжает инженерное оборудование местности в приграничных районах Брянской и Курской областей [РФ]", – подчеркнули в ВСУ.

На всех направлениях, по их данным, враг ведет обстрелы украинских территорий.

Война России против Украины. Главное (обновляется)