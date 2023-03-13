Оккупанты атакуют на купянском и лиманском направлениях, идут бои в Бахмуте – Генштаб ВСУ

"Российский агрессор основные усилия продолжает сосредоточивать на ведении наступательных действий на лиманском, бахмутском, авдеевском, марьинском и шахтерском направлениях и не оставляет попыток выйти на административную границу Донецкой и Луганской областей", – говорится в сообщении.
Украинские военные отметили, что на купянском и лиманском направлениях противник предпринимает попытки прорвать оборону ВСУ, "вел безуспешные наступательные действия в направлении Гряниковки, Масютовки, Невского, Серебрянского лесничества, Белогоровки и Верхнекаменки".
"На бахмутском направлении враг не оставляет попыток захватить город Бахмут. Атаки противника отражены в районах населенных пунктов Орехово-Васильевка, Григоровка, Часов Яр, Ивановское, продолжаются бои в Бахмуте", – объяснили в ВСУ.
На авдеевском, марьинском и шахтерском направлениях, по данным Генштаба, "противник совершил безуспешные наступательные действия в направлении Каменки, Авдеевки, Северного, Первомайского и Марьинки".
На запорожском и херсонском направлениях оккупанты обороняются, отметили в Генштабе ВСУ.
"На волынском, полесском, северском и слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Противник сохраняет военное присутствие поблизости от государственной границы Украины, однако формирования наступательных группировок не выявлено. В то же время враг продолжает инженерное оборудование местности в приграничных районах Брянской и Курской областей [РФ]", – подчеркнули в ВСУ.
На всех направлениях, по их данным, враг ведет обстрелы украинских территорий.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе. Ситуация в Бахмуте "крайне напряженная", сообщал командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский 28 февраля 2023 года.
Атаки врага на пяти направлениях на востоке Украины продолжаются уже несколько недель.