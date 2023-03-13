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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты атакуют на купянском и лиманском направлениях, идут бои в Бахмуте – Генштаб ВСУ

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ВСУ обороняются на пяти направлених
ВСУ обороняются на пяти направлених
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Российские оккупанты ведут наступательные действия на пяти направлениях на востоке Украины. Об этом проинформировал 13 марта в Facebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"Российский агрессор основные усилия продолжает сосредоточивать на ведении наступательных действий на лиманском, бахмутском, авдеевском, марьинском и шахтерском направлениях и не оставляет попыток выйти на административную границу Донецкой и Луганской областей", – говорится в сообщении.

Украинские военные отметили, что на купянском и лиманском направлениях противник предпринимает попытки прорвать оборону ВСУ, "вел безуспешные наступательные действия в направлении Гряниковки, Масютовки, Невского, Серебрянского лесничества, Белогоровки и Верхнекаменки".

"На бахмутском направлении враг не оставляет попыток захватить город Бахмут. Атаки противника отражены в районах населенных пунктов Орехово-Васильевка, Григоровка, Часов Яр, Ивановское, продолжаются бои в Бахмуте", – объяснили в ВСУ.

На авдеевском, марьинском и шахтерском направлениях, по данным Генштаба, "противник совершил безуспешные наступательные действия в направлении Каменки, Авдеевки, Северного, Первомайского и Марьинки".

На запорожском и херсонском направлениях оккупанты обороняются, отметили в Генштабе ВСУ.

"На волынском, полесском, северском и слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Противник сохраняет военное присутствие поблизости от государственной границы Украины, однако формирования наступательных группировок не выявлено. В то же время враг продолжает инженерное оборудование местности в приграничных районах Брянской и Курской областей [РФ]", – подчеркнули в ВСУ.

На всех направлениях, по их данным, враг ведет обстрелы украинских территорий.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02J4n2YN6CLyZaqH4GC9PRSHyypCogQPoyKTgJJBf5UxEr4akm5qvYY31nvZ8dWh2Ml

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе. Ситуация в Бахмуте "крайне напряженная", сообщал командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский 28 февраля 2023 года.

Атаки врага на пяти направлениях на востоке Украины продолжаются уже несколько недель.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: война, Донбасс, Генштаб ВСУ, Лиман, оборона, Шахтерск, Авдеевка, вторжение, Купянск, ВСУ, обстрелы, наступление, война России против Украины, Бахмут, российские оккупанты
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