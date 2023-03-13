За сутки армия РФ около 60 раз обстреляла территорию Украины. Оккупанты атакуют в Донецкой, Луганской и Харьковской областях – Генштаб

По его данным, на купянском и лиманском направлениях противник также пытается прорвать оборону ВСУ.
За минувшие сутки оккупанты нанесли три ракетных удара, в том числе и по объекту гражданской инфраструктуры города Славянск Донецкой области. Кроме того, зафиксировано восемь авиационных ударов и 49 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
Под огнем были населенные пункты Сумской, Харьковской, Донецкой, Луганской, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской и Херсонской областей.
"На волынском, полесском, северском и слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Противник сохраняет военное присутствие вблизи государственной границы Украины, однако формирования наступательных группировок не выявлено", – говорится в сообщении.
РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе. Ситуация в Бахмуте "крайне напряженная", сообщал командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский 28 февраля 2023 года.