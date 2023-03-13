За сутки армия РФ около 60 раз обстреляла территорию Украины. Оккупанты атакуют в Донецкой, Луганской и Харьковской областях – Генштаб

Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе Фото: ЕРА

По его данным, на купянском и лиманском направлениях противник также пытается прорвать оборону ВСУ.

За минувшие сутки оккупанты нанесли три ракетных удара, в том числе и по объекту гражданской инфраструктуры города Славянск Донецкой области. Кроме того, зафиксировано восемь авиационных ударов и 49 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Под огнем были населенные пункты Сумской, Харьковской, Донецкой, Луганской, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской и Херсонской областей.

"На волынском, полесском, северском и слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Противник сохраняет военное присутствие вблизи государственной границы Украины, однако формирования наступательных группировок не выявлено", – говорится в сообщении.