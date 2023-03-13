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ВОЙНА В УКРАИНЕ

За сутки армия РФ около 60 раз обстреляла территорию Украины. Оккупанты атакуют в Донецкой, Луганской и Харьковской областях – Генштаб

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Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе
Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе
Фото: ЕРА

За прошедшие сутки украинские защитники отбили 102 атаки армии России на лиманском, бахмутском, авдеевском, марьинском и шахтерском направлениях. Об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины 13 марта сообщил в Facebook.

По его данным, на купянском и лиманском направлениях противник также пытается прорвать оборону ВСУ.

За минувшие сутки оккупанты нанесли три ракетных удара, в том числе и по объекту гражданской инфраструктуры города Славянск Донецкой области. Кроме того, зафиксировано восемь авиационных ударов и 49 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Под огнем были населенные пункты Сумской, Харьковской, Донецкой, Луганской, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской и Херсонской областей.

"На волынском, полесском, северском и слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Противник сохраняет военное присутствие вблизи государственной границы Украины, однако формирования наступательных группировок не выявлено", – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid021kucdph3u7hdvE94a3xyco8FW58TWZLvdi6DxBdczsWQfRz6y4Cx9RDgpS1RdZ88l

Контекст:

РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе. Ситуация в Бахмуте "крайне напряженная", сообщал командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский 28 февраля 2023 года.

Теги: Луганская область, Донецкая область, Сумская область, Генштаб ВСУ, авиация, Херсонская область, Харьковская область, Днепропетровская область, Запорожская область, Николаевская область, РСЗО, армия РФ, обстрелы, война России против Украины, ракеты, российские оккупанты
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