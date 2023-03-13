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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Авиация ВСУ за сутки нанесла шесть ударов по позициям оккупантов. Уничтожен российский ЗРК и склады с боеприпасами – Генштаб

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Украинские ракетчики и артиллерия атаковали позиции и пункт управления армии РФ
Украинские ракетчики и артиллерия атаковали позиции и пункт управления армии РФ
Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces / Facebook

В течение 12 марта авиация сил обороны Украины нанесла шесть ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники армии России. Об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины 13 марта сообщил в Facebook.

Также ВСУ успешно атаковали зенитно-ракетный комплекс оккупантов, говорится в сообщении.

По данным ВСУ, подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления и два района компактного нахождения российских захватчиков и их техники.

Уничтожено также два склада боеприпасов и склад горюче-смазочных материалов противника, отметили в Генштабе.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid021kucdph3u7hdvE94a3xyco8FW58TWZLvdi6DxBdczsWQfRz6y4Cx9RDgpS1RdZ88l

Контекст:

По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения РФ до 12 марта 2023 года украинские военные уничтожили около 159 090 российских оккупантов. За минувшие сутки ВСУ ликвидировали около 1090 захватчиков.

Накануне, 11 марта, в Генштабе также сообщали, что украинским военным удалось за сутки уничтожить более 1 тыс. оккупантов.

Теги: Генштаб ВСУ, авиация, боеприпасы, армия РФ, артиллерия, война России против Украины, ракеты, российские оккупанты
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