Авиация ВСУ за сутки нанесла шесть ударов по позициям оккупантов. Уничтожен российский ЗРК и склады с боеприпасами – Генштаб

Украинские ракетчики и артиллерия атаковали позиции и пункт управления армии РФ Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces / Facebook

Также ВСУ успешно атаковали зенитно-ракетный комплекс оккупантов, говорится в сообщении.

По данным ВСУ, подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления и два района компактного нахождения российских захватчиков и их техники.

Уничтожено также два склада боеприпасов и склад горюче-смазочных материалов противника, отметили в Генштабе.