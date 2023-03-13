Авиация ВСУ за сутки нанесла шесть ударов по позициям оккупантов. Уничтожен российский ЗРК и склады с боеприпасами – Генштаб

Также ВСУ успешно атаковали зенитно-ракетный комплекс оккупантов, говорится в сообщении.
По данным ВСУ, подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления и два района компактного нахождения российских захватчиков и их техники.
Уничтожено также два склада боеприпасов и склад горюче-смазочных материалов противника, отметили в Генштабе.
По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения РФ до 12 марта 2023 года украинские военные уничтожили около 159 090 российских оккупантов. За минувшие сутки ВСУ ликвидировали около 1090 захватчиков.
Накануне, 11 марта, в Генштабе также сообщали, что украинским военным удалось за сутки уничтожить более 1 тыс. оккупантов.