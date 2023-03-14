Украинские военные отразили за сутки более 100 атак оккупантов на востоке – Генштаб ВСУ

"Несмотря на значительные потери, противник продолжает наступательные действия на лиманском, бахмутском, авдеевском, марьинском и шахтерском направлениях. За прошедшие сутки подразделения сил обороны отбили более 100 вражеских атак на указанных направлениях", – говорится в сообщении.

В Генштабе отметили, что на волынском, полесском, северском и слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

"Продолжаются работы по инженерному оборудованию вражеских позиций в приграничных районах Белгородской области [РФ]", – сообщили в пресс-центре.