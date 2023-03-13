На Запорожской АЭС особо некому работать, это может привести к непредсказуемым последствиям – Генштаб ВСУ

"На Запорожской АЭС катастрофически растет дефицит профессиональных работников, которые могут обеспечить жизнедеятельность атомной электростанции. После того, как на АЭС российские оккупанты трудоустроили лиц без соответствующего образования и стажа, у российских представителей "Росатома" закончился срок контракта", – говорится в сообщении.
Украинские военные отметили, что "в подписании нового или продлении действующего контракта им отказано".
"Также отказано в возвращении в Россию, поскольку работать на АЭС особо некому. Все это может привести к непредсказуемым последствиям", – объяснили в Генштабе ВСУ.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
ЗАЭС оказалась под оккупацией российских военных в начале марта 2022 года и с тех пор работает под их контролем.
С августа оккупанты регулярно обстреливали ЗАЭС и Энергодар, в связи с чем станцию несколько раз полностью отключали от энергосети. Последний раз это было в марте 2023 года.
В сентябре на станции побывала делегация МАГАТЭ из 14 человек, после чего на ЗАЭС остались сотрудники агентства. Они периодически меняются.
Украина настаивает на выведении российских оккупантов со станции. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что пока на ЗАЭС остаются российские солдаты, "мир остается на грани радиационной катастрофы".
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси регулярно призывает к созданию зоны ядерной безопасности вокруг захваченной российскими Запорожской АЭС.