На Запорожской АЭС особо некому работать, это может привести к непредсказуемым последствиям – Генштаб ВСУ

"На Запорожской АЭС катастрофически растет дефицит профессиональных работников, которые могут обеспечить жизнедеятельность атомной электростанции. После того, как на АЭС российские оккупанты трудоустроили лиц без соответствующего образования и стажа, у российских представителей "Росатома" закончился срок контракта", – говорится в сообщении.

Украинские военные отметили, что "в подписании нового или продлении действующего контракта им отказано".

"Также отказано в возвращении в Россию, поскольку работать на АЭС особо некому. Все это может привести к непредсказуемым последствиям", – объяснили в Генштабе ВСУ.

Война России против Украины. Главное (обновляется)