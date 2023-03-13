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ВОЙНА В УКРАИНЕ

На Запорожской АЭС особо некому работать, это может привести к непредсказуемым последствиям – Генштаб ВСУ

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ЗАЭС контролируется оккупантами с марта 2022 года
ЗАЭС контролируется оккупантами с марта 2022 года
Фото: ЕРА

В захваченном российскими оккупантами Энергодаре Запорожской области сложилась угрожающая ситуация на Запорожской АЭС. Об этом проинформировал 13 марта в Facebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"На Запорожской АЭС катастрофически растет дефицит профессиональных работников, которые могут обеспечить жизнедеятельность атомной электростанции. После того, как на АЭС российские оккупанты трудоустроили лиц без соответствующего образования и стажа, у российских представителей "Росатома" закончился срок контракта", – говорится в сообщении.

Украинские военные отметили, что "в подписании нового или продлении действующего контракта им отказано".

"Также отказано в возвращении в Россию, поскольку работать на АЭС особо некому. Все это может привести к непредсказуемым последствиям", – объяснили в Генштабе ВСУ.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02J4n2YN6CLyZaqH4GC9PRSHyypCogQPoyKTgJJBf5UxEr4akm5qvYY31nvZ8dWh2Ml

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

ЗАЭС оказалась под оккупацией российских военных в начале марта 2022 года и с тех пор работает под их контролем.

С августа оккупанты регулярно обстреливали ЗАЭС и Энергодар, в связи с чем станцию несколько раз полностью отключали от энергосети. Последний раз это было в марте 2023 года.

В сентябре на станции побывала делегация МАГАТЭ из 14 человек, после чего на ЗАЭС остались сотрудники агентства. Они периодически меняются.

Украина настаивает на выведении российских оккупантов со станции. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что пока на ЗАЭС остаются российские солдаты, "мир остается на грани радиационной катастрофы".

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси регулярно призывает к созданию зоны ядерной безопасности вокруг захваченной российскими Запорожской АЭС.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, война, Генштаб ВСУ, оккупация, Запорожская область, АЭС, Росатом, Запорожская АЭС, война России против Украины, Энергодар, электростанция, российские оккупанты, ЗАЭС
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