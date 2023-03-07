Оккупанты снизили требования к персоналу на ЗАЭС для преодоления кадрового дефицита – Центр национального сопротивления

Оккупационное руководство станции снизило требования для ряда вакансий на станции, чтобы была возможность ввезти соответствующий персонал из России и заменить им украинский, большинство которого отказывается заключать договор с "Росатомом", говорится в сообщении.

Также во временно оккупированном Энергодаре участились случаи похищений работников ЗАЭС, которые не соглашаются подписывать контракты с россиянами. Родственникам похищенных работников не сообщают, где их содержат, заявляют в ЦНС.