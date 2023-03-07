ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты снизили требования к персоналу на ЗАЭС для преодоления кадрового дефицита – Центр национального сопротивления

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
На оккупированной Запорожской АЭС не хватает работников
На оккупированной Запорожской АЭС не хватает работников
Фото: EPA

Россияне пытаются любыми способами преодолеть нехватку персонала на захваченной Запорожской атомной электростанции. Об этом 7 марта сообщил Центр национального сопротивления (ЦНС), созданный Силами спецопераций ВСУ.

Оккупационное руководство станции снизило требования для ряда вакансий на станции, чтобы была возможность ввезти соответствующий персонал из России и заменить им украинский, большинство которого отказывается заключать договор с "Росатомом", говорится в сообщении.

Также во временно оккупированном Энергодаре участились случаи похищений работников ЗАЭС, которые не соглашаются подписывать контракты с россиянами. Родственникам похищенных работников не сообщают, где их содержат, заявляют в ЦНС.

Контекст:

ЗАЭС оказалась под оккупацией российских военных в начале марта 2022 года и с тех пор работает под их контролем.

С августа оккупанты регулярно обстреливали ЗАЭС и Энергодар, в связи с чем станцию несколько раз полностью отключали от энергосети. 

В сентябре на станции побывала делегация МАГАТЭ из 14 человек, после чего на ЗАЭС остались сотрудники агентства. Они периодически меняются.

Украина настаивает на выведении российских оккупантов со станции. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что пока на ЗАЭС остаются российские солдаты, "мир остается на грани радиационной катастрофы".

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: оккупация, похищение, Росатом, Запорожская АЭС, война России против Украины, Энергодар, российские оккупанты, ЗАЭС
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Шкала от тюльпана до айфона". Сопонару накануне 8 марта опубликовала пост о подарках
"Шкала от тюльпана до айфона". Сопонару накануне 8 марта опубликовала пост о подарках
37-летняя Огневич: У каждого свои причины, почему не замужем, нет детей. Чего вы лезете к женщине с этим вопросом?
37-летняя Огневич: У каждого свои причины, почему не замужем, нет детей. Чего вы лезете к женщине с этим вопросом?
Галина ГРИШИНА
Новая избранница Остапчука рассказала, как они распределили семейный бюджет
Новая избранница Остапчука рассказала, как они распределили семейный бюджет
Старшая дочь Гейтса родила первенца. Фото
Старшая дочь Гейтса родила первенца. Фото
Галина ГРИШИНА
  "В убитом поезде вахтовик в татуировках на полном серьезе мне объяснял, что не ест сосиски, потому что они похожи на член, а он не голубой". Панин рассказал о менталитете россиян
  "В убитом поезде вахтовик в татуировках на полном серьезе мне объяснял, что не ест сосиски, потому что они похожи на член, а он не голубой". Панин рассказал о менталитете россиян G
33-летняя Панеттьери сделала операцию по уменьшению груди. Фото до и после
33-летняя Панеттьери сделала операцию по уменьшению груди. Фото до и после
Галина ГРИШИНА
Кацурин покормил Дорофееву перед камерой и поцеловал ее в губы
Кацурин покормил Дорофееву перед камерой и поцеловал ее в губы
  "Квинтэссенция того, что пережил украинский народ за год войны". Чемеров презентовал песню об Украине. Аудио
  "Квинтэссенция того, что пережил украинский народ за год войны". Чемеров презентовал песню об Украине. Аудио
Галина ГРИШИНА
"Антитіла" и U2 в Лондоне спели Mothers Of The Disappeared, посвятив песню матерям украинских защитников. Видео
"Антитіла" и U2 в Лондоне спели Mothers Of The Disappeared, посвятив песню матерям украинских защитников. Видео
Галина ГРИШИНА
53-летняя Лопес без макияжа и в декольтированном топе показала себя с верхнего ракурса. Фото
53-летняя Лопес без макияжа и в декольтированном топе показала себя с верхнего ракурса. Фото
Макаревич объяснил, почему животные, в отличие от людей, не убивают друг друга
Макаревич объяснил, почему животные, в отличие от людей, не убивают друг друга
"Насладилась выступлением". Экс-жена Кличко в платье с прозрачной юбкой станцевала румбу
"Насладилась выступлением". Экс-жена Кличко в платье с прозрачной юбкой станцевала румбу
"Отбрехался от гипса, но ходить запрещают". 41-летний Ким надорвал мышцы ноги
"Отбрехался от гипса, но ходить запрещают". 41-летний Ким надорвал мышцы ноги
Галина ГРИШИНА
"Птица выпорхнула". Тоня Матвиенко рассказала о переменах в своей жизни
"Птица выпорхнула". Тоня Матвиенко рассказала о переменах в своей жизни
Галина ГРИШИНА
  Панин: Кто во время войны меня разочаровал? Охлобыстин, Сукачев и Галанин
  Панин: Кто во время войны меня разочаровал? Охлобыстин, Сукачев и Галанин G
Алеся БАЦМАН
Жена командира полка "Азов" Прокопенко рассказала, какой видит свою жизнь после победы
Жена командира полка "Азов" Прокопенко рассказала, какой видит свою жизнь после победы
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Посмотрите, как он изменился". Мендель показала свое первое фото с Зеленским, сделанное четыре года назад (84634)
2
"Нет денег на еду или откачал жир?" Гордон показал, как сейчас выглядит Киркоров (83440)
3
Пропагандист Красовский устроил истерику в самолете и пожелал смерти российской авиакомпании после того, как его сняли с рейса – РосСМИ (27828)
4
"Надеюсь, они не сильно обижены на меня". Кравец озвучила причину своего ухода из студии "Квартал 95" (27791)
5
Белодед снялась в новой фотосессии. Поклонники сравнили дзюдоистку с супермоделью (24667)
6
Панин об артистах, которые поддерживают Путина: Не хочу залезать к Жене Миронову в постель, но мы не знаем, каким компроматом обладает власть (20104) G
7
"За базар надо отвечать". Травести-дива Монро высказалась о комике, который сбежал в Турцию и заявил, что "погибать – это выбор ребят" (17446)
8
"Сделал сознательно". Лидер группы "Друга ріка" Харчишин в нецензурной форме высказался о песне Потапа "Волонтер" (14280)
 
 
 
 