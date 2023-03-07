Оккупанты снизили требования к персоналу на ЗАЭС для преодоления кадрового дефицита – Центр национального сопротивления

Оккупационное руководство станции снизило требования для ряда вакансий на станции, чтобы была возможность ввезти соответствующий персонал из России и заменить им украинский, большинство которого отказывается заключать договор с "Росатомом", говорится в сообщении.
Также во временно оккупированном Энергодаре участились случаи похищений работников ЗАЭС, которые не соглашаются подписывать контракты с россиянами. Родственникам похищенных работников не сообщают, где их содержат, заявляют в ЦНС.
ЗАЭС оказалась под оккупацией российских военных в начале марта 2022 года и с тех пор работает под их контролем.
С августа оккупанты регулярно обстреливали ЗАЭС и Энергодар, в связи с чем станцию несколько раз полностью отключали от энергосети.
В сентябре на станции побывала делегация МАГАТЭ из 14 человек, после чего на ЗАЭС остались сотрудники агентства. Они периодически меняются.
Украина настаивает на выведении российских оккупантов со станции. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что пока на ЗАЭС остаются российские солдаты, "мир остается на грани радиационной катастрофы".