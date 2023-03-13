Гайдай: ВСУ будет достаточно две-три недели, чтобы перейти в контрнаступление в Луганской области

"Погода работает нам на пользу. Две-три недели будет достаточно, чтобы ВСУ накопить резервы и перейти из обороны к контрнаступлению", – сказал Гайдай.

Сейчас, по его словам, наиболее сложная ситуация возле Кременной и Белогоровки, где оккупанты "сосредоточили максимальные усилия".

"Район Кременной россияне штурмуют постоянно", – добавил глава ОВА.