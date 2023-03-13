Гайдай: ВСУ будет достаточно две-три недели, чтобы перейти в контрнаступление в Луганской области

"Погода работает нам на пользу. Две-три недели будет достаточно, чтобы ВСУ накопить резервы и перейти из обороны к контрнаступлению", – сказал Гайдай.
Сейчас, по его словам, наиболее сложная ситуация возле Кременной и Белогоровки, где оккупанты "сосредоточили максимальные усилия".
"Район Кременной россияне штурмуют постоянно", – добавил глава ОВА.
Оккупанты после полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года захватили почти всю Луганскую область. Последний крупный город региона Лисичанск ВСУ покинули 3 июля.
В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. В октябре Гайдай сообщал, что ВСУ каждый день продвигаются в области на 1–3 км. По состоянию на 4 декабря в Луганской области было деоккупировано 13 населенных пунктов, рассказывал он.
14 января 2023 года Гайдай заявил, что силы обороны Украины постепенно сдвигают линию фронта в направлении Кременной.