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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Гайдай: ВСУ будет достаточно две-три недели, чтобы перейти в контрнаступление в Луганской области

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Гайдай заявил, что район Кременной россияне штурмуют постоянно
Гайдай заявил, что район Кременной россияне штурмуют постоянно
Фото: Сергій Гайдай / Facebook

Вооруженные силы Украины продолжают подготовку к контрнаступлению в Луганской области. Об этом глава областной военной администрации Сергей Гайдай рассказал 13 марта в эфире единого телемарафона, фрагмент видео в Telegram опубликовала пресс-служба ОВА.

"Погода работает нам на пользу. Две-три недели будет достаточно, чтобы ВСУ накопить резервы и перейти из обороны к контрнаступлению", – сказал Гайдай.

Сейчас, по его словам, наиболее сложная ситуация возле Кременной и Белогоровки, где оккупанты "сосредоточили максимальные усилия".

"Район Кременной россияне штурмуют постоянно", – добавил глава ОВА.

Контекст:

Оккупанты после полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года захватили почти всю Луганскую область. Последний крупный город региона Лисичанск ВСУ покинули 3 июля.

В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. В октябре Гайдай сообщал, что ВСУ каждый день продвигаются в области на 1–3 км. По состоянию на 4 декабря в Луганской области было деоккупировано 13 населенных пунктов, рассказывал он.

14 января 2023 года Гайдай заявил, что силы обороны Украины постепенно сдвигают линию фронта в направлении Кременной.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, Луганская область, Вооруженные силы Украины, Сергей Гайдай, ВСУ, война России против Украины, контрнаступление
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