Советник Залужного: Весной у Украины будет очень мощное контрнаступление, которое шокирует мир

Райс высказал мнение, что российская армия пришла в Бахмут, "чтобы умереть".

"Я думаю, что Путин продолжает совершать промах за промахом, нарушая все принципы войны. Год назад он напал на Украину не в тот месяц. В феврале в этих условиях не атакуют. Но он продолжил атаковать в этом году в феврале и марте. И все, что он делал, – это "съедал" свою армию", – отметил он.

По словам Райса, за месяц украинские защитники уничтожают около 25 тыс. оккупантов, ранеными потери армии РФ за месяц достигают 75 тыс. военнослужащих.

"Все лучшие подразделения российской армии уничтожаются. Ужасное время для атаки. Поэтому когда наступит правильное время для наступления, а это весна, у Украины будет гораздо сильнее армия, гораздо лучшее обеспечение, чем это было год назад. И вы должны перейти в наступление, чтобы отвоевать позиции. И я верю, что этой весной у Украины будет очень мощное контрнаступление, которое шокирует мир", – продолжил он.

Вероятность развала армии РФ растет с каждым днем, считает советник Залужного. Он назвал блестящей стратегию Украины "деградировать россиян в течение зимы, а затем контратаковать", когда украинская армия будет иметь бронетехнику, станет сильнее и будет лучше обучена.

Он верит, что Украина получит ракеты дальнего действия ATACMS от партнеров, но считает, что и без этого вида вооружения ВСУ могут идти в контратаку.

"Вам, конечно, нужны F-16, но вы их не получили. Хорошо, что удастся получить несколько МиГ от ваших европейских союзников, это позволит Украине проводить больше наступательных воздушных действий для поддержки наземных операций. По сути, украинское наступление будет доктриной воздушно-земного боя, которую НАТО отрабатывал годами", – добавил Райс.

Советник Залужного спрогнозировал, что украинское контрнаступление, когда состоится, "будет прежде всего хорошо спланированной и скоординированной атакой".

"Куда бы оно не было направлено, оно, скорее всего, прорвет российские линии обороны. И, я думаю, что с новой боевой мощью, которая есть у Украины, это может быть решающая битва. Выиграет ли Украина в 2023-м или 2024 году, остается только догадываться. Готовимся к долгой войне, надеемся на короткую. Но я думаю, что будет большая решающая битва, которую Украина решительно выиграет. И это тоже вдохновит Запад продолжать поддержку, продолжать увеличивать вооружение, боеприпасы, усиливать обучение. Ничто так не помогает получить поддержку как успех", – подчеркнул Райс, назвав хорошим окном для наступления весну и лето, когда почва будет подходящей для передвижения танков.