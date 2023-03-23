ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Советник Залужного: Весной у Украины будет очень мощное контрнаступление, которое шокирует мир

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Райс: По сути, украинское наступление будет доктриной воздушно-земного боя, которую НАТО отрабатывал годами
Райс: По сути, украинское наступление будет доктриной воздушно-земного боя, которую НАТО отрабатывал годами
Фото: American University Kyiv / Facebook

Президент России Владимир Путин нарушает все принципы войны и совершает промах за промахом. Об этом в вышедшем 23 марта интервью NV заявил советник главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, президент Американского университета в Киеве Дениэл Райс.

Райс высказал мнение, что российская армия пришла в Бахмут, "чтобы умереть". 

"Я думаю, что Путин продолжает совершать промах за промахом, нарушая все принципы войны. Год назад он напал на Украину не в тот месяц. В феврале в этих условиях не атакуют. Но он продолжил атаковать в этом году в феврале и марте. И все, что он делал, – это "съедал" свою армию", – отметил он. 

По словам Райса, за месяц украинские защитники уничтожают около 25 тыс. оккупантов, ранеными потери армии РФ за месяц достигают 75 тыс. военнослужащих.

"Все лучшие подразделения российской армии уничтожаются. Ужасное время для атаки. Поэтому когда наступит правильное время для наступления, а это весна, у Украины будет гораздо сильнее армия, гораздо лучшее обеспечение, чем это было год назад. И вы должны перейти в наступление, чтобы отвоевать позиции. И я верю, что этой весной у Украины будет очень мощное контрнаступление, которое шокирует мир", – продолжил он. 

Вероятность развала армии РФ растет с каждым днем, считает советник Залужного. Он назвал блестящей стратегию Украины "деградировать россиян в течение зимы, а затем контратаковать", когда украинская армия будет иметь бронетехнику, станет сильнее и будет лучше обучена. 

Он верит, что Украина получит ракеты дальнего действия ATACMS от партнеров, но считает, что и без этого вида вооружения ВСУ могут идти в контратаку. 

ам, конечно, нужны F-16, но вы их не получили. Хорошо, что удастся получить несколько МиГ от ваших европейских союзников, это позволит Украине проводить больше наступательных воздушных действий для поддержки наземных операций. По сути, украинское наступление будет доктриной воздушно-земного боя, которую НАТО отрабатывал годами", – добавил Райс. 

Советник Залужного спрогнозировал, что украинское контрнаступление, когда состоится, "будет прежде всего хорошо спланированной и скоординированной атакой". 

"Куда бы оно не было направлено, оно, скорее всего, прорвет российские линии обороны. И, я думаю, что с новой боевой мощью, которая есть у Украины, это может быть решающая битва. Выиграет ли Украина в 2023-м или 2024 году, остается только догадываться. Готовимся к долгой войне, надеемся на короткую. Но я думаю, что будет большая решающая битва, которую Украина решительно выиграет. И это тоже вдохновит Запад продолжать поддержку, продолжать увеличивать вооружение, боеприпасы, усиливать обучение. Ничто так не помогает получить поддержку как успех", – подчеркнул Райс, назвав хорошим окном для наступления весну и лето, когда почва будет подходящей для передвижения танков. 

Контекст:

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации". Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

В апреле российские войска были изгнаны из северных областей. В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины. Сейчас наиболее интенсивные бои идут на востоке Украины.

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов в начале января говорил, что Украина весной планирует серьезное наступление. Министр обороны Украины Алексей Резников также заявлял 13 января, что Украина готовится к возможному новому наступлению российских оккупантов этой весной.

Официальный представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил 21 марта, что Россия, вероятно, предпримет еще одну попытку наступления на Украину и ближайшие недели будут критическими в Украине. Защищающий Украину на фронте нардеп от партии "Голос" полковник СБУ в запасе "киборг" Роман Костенко считает, что наступление россиян будет зависеть от погоды и время "сейчас играет не в их пользу"

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Украина, НАТО, боеприпасы, бронетехника, ВСУ, наступление, война России против Украины, Бахмут, Валерий Залужный, контрнаступление, ATACMS
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Демин объяснил, почему не разводится с женой спустя два года после расставания
Демин объяснил, почему не разводится с женой спустя два года после расставания
Галина ГРИШИНА
  Как сеять морковь, чтобы она взошла. Эксперт рассказала, как выбрать семена, когда их нужно высевать и зачем поливать лунки кипятком
  Как сеять морковь, чтобы она взошла. Эксперт рассказала, как выбрать семена, когда их нужно высевать и зачем поливать лунки кипятком
Галина ГРИШИНА
В США состоится благотворительный аукцион с участием оперной певицы Монастырской в поддержку ВСУ
В США состоится благотворительный аукцион с участием оперной певицы Монастырской в поддержку ВСУ
Галина ГРИШИНА
"Я всегда за тебя". 29-летний внук Ротару, который покинул Украину, показал свою девушку-модель
"Я всегда за тебя". 29-летний внук Ротару, который покинул Украину, показал свою девушку-модель
Галина ГРИШИНА
"Идеальные форма и настроение". 49-летняя экс-жена мэра Киева Кличко похвасталась новой стрижкой
"Идеальные форма и настроение". 49-летняя экс-жена мэра Киева Кличко похвасталась новой стрижкой
Галина ГРИШИНА
Как легко проверить молоко на свежесть. Простой кулинарный лайфхак
Как легко проверить молоко на свежесть. Простой кулинарный лайфхак
Галина ГРИШИНА
Широкие джинсы и плащ асимметричного кроя. Никитюк прогулялась по родному городу с Рафиком на руках
Широкие джинсы и плащ асимметричного кроя. Никитюк прогулялась по родному городу с Рафиком на руках
Галина ГРИШИНА
Мишина оттянула трусы перед камерой. Видео
Мишина оттянула трусы перед камерой. Видео
Как упростить натирание сыра. Используем секретный ингредиент
Как упростить натирание сыра. Используем секретный ингредиент
Назван самый популярный певец на планете по версии Книги рекордов Гиннесса
Назван самый популярный певец на планете по версии Книги рекордов Гиннесса
Галина ГРИШИНА
"Теперь я знаю, как это панически бояться и гордиться одновременно". Ефросинина поздравила с днем рождения мужа, служащего в ВСУ
"Теперь я знаю, как это – панически бояться и гордиться одновременно". Ефросинина поздравила с днем рождения мужа, служащего в ВСУ
  Певица Vera, известная как Вера Брежнева, стала шатенкой с короткой стрижкой в клипе, который "отражает ее трансформации"
  Певица Vera, известная как Вера Брежнева, стала шатенкой с короткой стрижкой в клипе, который "отражает ее трансформации"
Галина ГРИШИНА
Галкин показал на фото часть лица, чем восхитил подписчиков
Галкин показал на фото часть лица, чем восхитил подписчиков
Нежный и эффектный. Маникюр "Молочный коктейль" тренд весны 2023 года
Нежный и эффектный. Маникюр "Молочный коктейль" – тренд весны 2023 года
Пепел как удобрение и средство в борьбе с вредителями. Правила применения
Пепел как удобрение и средство в борьбе с вредителями. Правила применения
Украинский телесериал "Поймать Кайдаша" выйдет на Netflix
Украинский телесериал "Поймать Кайдаша" выйдет на Netflix
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
56-летний Кассель рассказал, почему для него важен секс с 25-летней женой, будет ли у них еще ребенок и как относится к своему возрасту (209985)
2
Чем обрабатывать сад ранней весной от вредителей. Названо самое популярное средство среди садоводов (166822)
3
Актриса Денисенко снялась топлес, взяв бюст в руки (115837)
4
Галкин на концерте в США высмеял пропагандистку Скабееву. Она заявила, что юморист ей угрожает и призывает к расправе над ней (115043)
5
72-летний Паперный перенес операцию по замене суставов. Экс-супруга актера Сумская призналась, что им помог Кличко (71678)
6
"Мало что оставила воображению". 49-летняя Бекинсейл в прозрачном платье без белья "продемонстрировала завидную фигуру" (70121)
7
С Дорофеевой на сцене во время концерта слетел топ. Видео (53003)
8
Стилист назвала прическу, которая "сильно старит". Фото (50514)
 
 
 
 