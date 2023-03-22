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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Советник Залужного дал прогноз на 2023 год: Украина надеется на короткую войну, но готовится к длительной

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Райс: Нужно обеспечить Украину ресурсами, чтобы в случае продолжения войны она могла дальше бороться и побеждать
Райс: Нужно обеспечить Украину ресурсами, чтобы в случае продолжения войны она могла дальше бороться и побеждать
Фото: radiosvoboda.org

Советник главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, президент Американского университета в Киеве Дениэл Райс в интервью "Радіо Свобода" озвучил свой прогноз на 2023 год, сказав, что Украина надеется, что военные действия будут короткими.

"Украина надеется на короткую войну, но готовится к продолжительной. И таким образом, нужно обеспечить ее ресурсами, чтобы в случае продолжения войны Украина могла дальше бороться и побеждать. И когда я говорю о победе, я считаю, что единственной приемлемой победой является возвращение к границам 1991 года и возвращение всех оккупированных территорий Донбасса и Крыма", – заявил он. 

Райс надеется, что когда территория Украины будет отвоевана, союзники введут международные силы. 

"У нас есть международные силы, которые предотвращают и сдерживают агрессию. Это нужно было сделать еще в 1994 году, когда у нас был Будапештский меморандум, гарантировавший безопасность Украины. Я считаю, что это нужно было сделать после вторжения в 2014 году. Этого не вышло. Но это могло бы сдержать вторжение в 2022 году", – пояснил он. 

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года. В апреле российские войска были изгнаны из северных областей. В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. Сейчас бои ведутся на юге и востоке, РФ сосредоточилась на попытках захватить Донецкую область

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов считает, что в 2023 году война РФ против Украины закончится и во второй половине года – ближе к его концу – "будут хорошие новости".

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Украина, вооружение, прогноз, советник, война России против Украины, Валерий Залужный, контрнаступление
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