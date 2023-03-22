Советник Залужного дал прогноз на 2023 год: Украина надеется на короткую войну, но готовится к длительной

Райс: Нужно обеспечить Украину ресурсами, чтобы в случае продолжения войны она могла дальше бороться и побеждать Фото: radiosvoboda.org

"Украина надеется на короткую войну, но готовится к продолжительной. И таким образом, нужно обеспечить ее ресурсами, чтобы в случае продолжения войны Украина могла дальше бороться и побеждать. И когда я говорю о победе, я считаю, что единственной приемлемой победой является возвращение к границам 1991 года и возвращение всех оккупированных территорий Донбасса и Крыма", – заявил он.

Райс надеется, что когда территория Украины будет отвоевана, союзники введут международные силы.

"У нас есть международные силы, которые предотвращают и сдерживают агрессию. Это нужно было сделать еще в 1994 году, когда у нас был Будапештский меморандум, гарантировавший безопасность Украины. Я считаю, что это нужно было сделать после вторжения в 2014 году. Этого не вышло. Но это могло бы сдержать вторжение в 2022 году", – пояснил он.