ГОРДОН
 
 
ДЕНЬГИ

В 2023 году урожай зерновых в Украине будет меньше, чем в предыдущем году – прогноз Минагропрода

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В Украине уже идет посевная кампания
В Украине уже идет посевная кампания
Фото: Міністерство аграрної політики та продовольства України / Facebook

В 2023 году урожай зерновых и зернобобовых культур снизится в Украине почти на 17 процентов по сравнению с урожаем 2022 года. Это следует из размещенного 21 марта прогноза Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

"Уменьшение посевных площадей под зерновыми культурами вместе с прогнозируемым уменьшением средней урожайности, вызванное ростом цен основных факторов производства, повлияет на объемы урожая. Так, общий валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в сезоне 2023 года может составить 44,3 млн тонн против предыдущего показателя в 53,1 млн тонн", – говорится в сообщении.

Ведомство предполагает, что урожай пшеницы в текущем году будет на уровне 16,6 млн тонн (в 2022 году было 20,5 млн тонн), ячменя – 4,8 млн тонн (было 5,6 млн тонн), а кукурузы – 21,7 млн тонн (было 25,6 млн тонн).

"Прогнозируемые площади зерновых и технических культур под урожай 2023 года на контролируемой Украиной территории составляют 19,3 млн га, что фактически сопоставимо с показателем предыдущего сезона – 19,8 млн га. При этом площадь посеянных озимых культур под урожай 2023 года была меньше на 1 млн га, чем в предыдущем сезоне, в то время как яровых ожидается больше на 556 тыс. га", – объяснили в Минагропроде.

В то же время в министерстве ожидают увеличения посевных площадей под яровую пшеницу и яровой ячмень, подсолнечник, рапс, соевые бобы, сахарную свеклу.

Контекст:

24 февраля 2022 года Россия полномасштабно вторглась в Украину, в связи с чем пострадало в том числе сельское хозяйство.

В декабре ассоциация "Украинский клуб аграрного бизнеса" озвучила прогноз, согласно которому в 2023 году в Украине на 45% сократятся посевные площади под зерновыми культурами и на 60% меньше будет получено урожая зерновых по сравнению с довоенным 2021 годом.

12 марта 2023 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объявил, что в стране началась посевная кампания.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: сельское хозяйство, урожай, Министерство аграрной политики, прогноз, пшеница, сахар, кукуруза, зерно, свекла
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Перестала выщипывать брови и отказалась от подводки. Эксперт рассказала, как с возрастом изменился образ принцессы Уэльской. Фото до и после
Перестала выщипывать брови и отказалась от подводки. Эксперт рассказала, как с возрастом изменился образ принцессы Уэльской. Фото до и после
Галина ГРИШИНА
В сети показали фото, для которых Тина Кароль позировала без бюстгальтера
В сети показали фото, для которых Тина Кароль позировала без бюстгальтера
Ани Лорак в реестре предателей стала самой разыскиваемой артисткой. Движение "Чесно" опубликовало рейтинг поисковых запросов
Ани Лорак в реестре предателей стала самой разыскиваемой артисткой. Движение "Чесно" опубликовало рейтинг поисковых запросов
Галина ГРИШИНА
56-летний Кассель рассказал, почему для него важен секс с 25-летней женой, будет ли у них еще ребенок и как относится к своему возрасту
56-летний Кассель рассказал, почему для него важен секс с 25-летней женой, будет ли у них еще ребенок и как относится к своему возрасту
Галина ГРИШИНА
"Незадолго до своего 50-летия". Клум снялась для обложки глянца в прозрачном платье без белья. В сети восхитились
"Незадолго до своего 50-летия". Клум снялась для обложки глянца в прозрачном платье без белья. В сети восхитились
Галина ГРИШИНА
Как быстро сварить свеклу. Главные кулинарные лайфхаки
Как быстро сварить свеклу. Главные кулинарные лайфхаки
Галина ГРИШИНА
Мультфильм "Мавка. Лісова пісня" стал самой кассовой лентой в украинском прокате
Мультфильм "Мавка. Лісова пісня" стал самой кассовой лентой в украинском прокате
Галина ГРИШИНА
Новый образ первой леди. Зеленская снялась в золотом колье с красными кораллами за 65 тыс. грн. Фото
Новый образ первой леди. Зеленская снялась в золотом колье с красными кораллами за 65 тыс. грн. Фото
Галина ГРИШИНА
Запеченный чеснок, лук и немного медового соуса. Быстрый рецепт вкусного горячего бутерброда от украинского блогера
Запеченный чеснок, лук и немного медового соуса. Быстрый рецепт вкусного горячего бутерброда от украинского блогера
Галина ГРИШИНА
"Хорошо ест, если лицо пухлое, как луна". Жители Северной Корее, чьи дети голодают, возмущены внешним видом дочери Ким Чен Ына – СМИ
"Хорошо ест, если лицо пухлое, как луна". Жители Северной Корее, чьи дети голодают, возмущены внешним видом дочери Ким Чен Ына – СМИ
Галина ГРИШИНА
Как приготовить "идеальные вареные яйца" во фритюрнице. Рецепт для тех, кто экономит электричество
Как приготовить "идеальные вареные яйца" во фритюрнице. Рецепт для тех, кто экономит электричество
Галина ГРИШИНА
Жена принца Уильяма Кэтрин появилась на публике в дизайнерском жакете за "колоссальные" £1490. Фото, видео
Жена принца Уильяма Кэтрин появилась на публике в дизайнерском жакете за "колоссальные" £1490. Фото, видео
Галина ГРИШИНА
92-летний миллиардер Мердок женится в пятый раз. Его избранница моложе на 26 лет
92-летний миллиардер Мердок женится в пятый раз. Его избранница моложе на 26 лет
Галина ГРИШИНА
  Шоколадные пирожные без выпекания. Простой рецепт от Глинской
  Шоколадные пирожные без выпекания. Простой рецепт от Глинской
С Дорофеевой на сцене во время концерта слетел топ. Видео
С Дорофеевой на сцене во время концерта слетел топ. Видео
Чем обрабатывать сад ранней весной от вредителей. Названо самое популярное средство среди садоводов
Чем обрабатывать сад ранней весной от вредителей. Названо самое популярное средство среди садоводов
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Спущенные штаны на сцене в Москве, дуэт с путинисткой Бузовой и другие "зашквары" рэпера Потапа (112252)
2
Как ускорить метаболизм, чтобы можно было "есть все и не поправляться". Шесть советов от фитнес-инструктора (93706)
3
"Она тронулась". Гордон высказался об известной российской актрисе (67133)
4
Актриса Денисенко снялась топлес, взяв бюст в руки (52656)
5
"Просил Поплавского пригласить красивую певицу". Кума Поляковой рассказала, как артистка познакомилась с будущим мужем (33452)
6
"Это очень вкусно! Магазинного больше не захотите". Простой рецепт творожного печенья (32700)
7
24-летняя Квиткова снялась топлес. Видео (31003)
8
Пугачева высказалась о Валерии Меладзе, который оправдался за слова "Слава Украине!" (24850)
 
 
 
 