В 2023 году урожай зерновых в Украине будет меньше, чем в предыдущем году – прогноз Минагропрода

Ведомство предполагает, что урожай пшеницы в текущем году будет на уровне 16,6 млн тонн (в 2022 году было 20,5 млн тонн), ячменя – 4,8 млн тонн (было 5,6 млн тонн), а кукурузы – 21,7 млн тонн (было 25,6 млн тонн).
"Прогнозируемые площади зерновых и технических культур под урожай 2023 года на контролируемой Украиной территории составляют 19,3 млн га, что фактически сопоставимо с показателем предыдущего сезона – 19,8 млн га. При этом площадь посеянных озимых культур под урожай 2023 года была меньше на 1 млн га, чем в предыдущем сезоне, в то время как яровых ожидается больше на 556 тыс. га", – объяснили в Минагропроде.
В то же время в министерстве ожидают увеличения посевных площадей под яровую пшеницу и яровой ячмень, подсолнечник, рапс, соевые бобы, сахарную свеклу.
24 февраля 2022 года Россия полномасштабно вторглась в Украину, в связи с чем пострадало в том числе сельское хозяйство.
В декабре ассоциация "Украинский клуб аграрного бизнеса" озвучила прогноз, согласно которому в 2023 году в Украине на 45% сократятся посевные площади под зерновыми культурами и на 60% меньше будет получено урожая зерновых по сравнению с довоенным 2021 годом.
12 марта 2023 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объявил, что в стране началась посевная кампания.