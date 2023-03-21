В 2023 году урожай зерновых в Украине будет меньше, чем в предыдущем году – прогноз Минагропрода

"Уменьшение посевных площадей под зерновыми культурами вместе с прогнозируемым уменьшением средней урожайности, вызванное ростом цен основных факторов производства, повлияет на объемы урожая. Так, общий валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в сезоне 2023 года может составить 44,3 млн тонн против предыдущего показателя в 53,1 млн тонн", – говорится в сообщении.

Ведомство предполагает, что урожай пшеницы в текущем году будет на уровне 16,6 млн тонн (в 2022 году было 20,5 млн тонн), ячменя – 4,8 млн тонн (было 5,6 млн тонн), а кукурузы – 21,7 млн тонн (было 25,6 млн тонн).

"Прогнозируемые площади зерновых и технических культур под урожай 2023 года на контролируемой Украиной территории составляют 19,3 млн га, что фактически сопоставимо с показателем предыдущего сезона – 19,8 млн га. При этом площадь посеянных озимых культур под урожай 2023 года была меньше на 1 млн га, чем в предыдущем сезоне, в то время как яровых ожидается больше на 556 тыс. га", – объяснили в Минагропроде.

В то же время в министерстве ожидают увеличения посевных площадей под яровую пшеницу и яровой ячмень, подсолнечник, рапс, соевые бобы, сахарную свеклу.