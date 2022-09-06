В Украине началась посевная озимых зерновых. В семи областях сеют пшеницу, жито и ячмень

Наибольшее количество озимых зерновых посеяли аграрии Черниговской, Винницкой и Львовской областей.



"Посеяно 7,64 тыс. га зерновых, в том числе 5,17 тыс. га пшеницы, 2 тыс. га ячменя и 0,47 тыс. га ржи. Самые активные аграрии – в Черниговской области, они уже засеяли озимые на площади 3,40 тыс. га. Также в тройке лидеров – Винницкая область с 1,9 тыс. га и Львовская – 1,10 тыс. га", – сообщили в Минагрополитики.



Кроме того, во всех областях Украины сейчас проходит посевная озимого рапса, которого посеяно 686 тыс. га. Больше всего – в Днепропетровской (87,9 тыс. га), Одесской (72 тыс. га), Тернопольской (63,7 тыс. га), Винницкой (58,2 тыс. га) и Кировоградской (55,9 тыс. га) областях.



Аграрии пяти областей — Волынской, Ровенской, Тернопольской, Черкасской областей и Буковины — завершили сев озимого рапса.

Контекст: Директор-исполнитель Всемирной продовольственной программы Дэвид Бисли заявил, что война в Украине может стать причиной роста мировых цен на продукты питания, что приведет к катастрофическим последствиям для беднейших слоев населения в разных странах. Он сказал, что от поставок зерновых из Украины очень зависят Йемен, Сирия, Тунис и Ливан. Недавний доклад ООН по продовольственной безопасности констатирует, что всего в мире около 50 стран зависят от экспорта украинского зерна.