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В Украине началась вторая за время полномасштабной войны посевная – Шмыгаль

В Турции говорят, что экспорт зерна из Украины будет продлен
В Турции говорят, что экспорт зерна из Украины будет продлен
Фото: ЕРА

В Украине началась посевная, сообщил 12 марта в Facebook премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Начали уже вторую посевную за время войны. Посеяны первые 16 тыс. гектаров зерновых и зернобобовых культур. Также на этой неделе Украина и Польша упростили прохождение границы для аграрной продукции", – написал он.

Шмыгаль подчеркнул, что идет работа "над продолжением зерновой инициативы и расширением перевалки дунайских портов".

https://www.facebook.com/dshmyhal/posts/pfbid02JmczGvioiYu9WvcATCytK1zP2SKgNs1XbUdPRYeH5it6gxBQR95yphTgc61vgbL7l

В декабре 2022 года ассоциация "Украинский клуб аграрного бизнеса" озвучила прогноз, согласно которому в 2023 году в Украине на 45% сократятся посевные площади под зерновыми культурами и на 60% меньше будет получено урожая зерновых по сравнению с довоенным 2021 годом.

Контекст:

Россия полномасштабно вторглась в Украину 24 февраля 2022 года. Оккупанты в том числе блокировали экспорт украинской пшеницы, уничтожали украинское зерно и вывозили его на свою территорию и продавали его под видом российского.

По состоянию на 1 июля российские войска контролировали около 22% сельскохозяйственных угодий Украины, на которых выращивались такие озимые культуры, как пшеница, рожь и ячмень. Позже украинская армия деоккупировала еще часть территорий.

22 июля в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна из трех портов. Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же самое. Первое судно, загруженное украинским зерном после достижения договоренности о разблокировке экспорта, вышло из порта Одессы утром 1 августа. Благодаря черноморской "зерновой инициативе" снизились цены на продовольствие, это косвенно спасло от голода более 100 млн человек, заявили в ООН.

За время действия "зернового соглашения" из украинских портов, по последним данным ООН, вывезли 24 млн тонн зерна.

В Турции говорят, что сделку намерены продлить и после 18 марта, когда заканчивается срок предыдущего ее действия.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: сельское хозяйство, бизнес, урожай, пшеница, Денис Шмыгаль, зерно
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