В Украине началась вторая за время полномасштабной войны посевная – Шмыгаль

В Турции говорят, что экспорт зерна из Украины будет продлен Фото: ЕРА

"Начали уже вторую посевную за время войны. Посеяны первые 16 тыс. гектаров зерновых и зернобобовых культур. Также на этой неделе Украина и Польша упростили прохождение границы для аграрной продукции", – написал он.

Шмыгаль подчеркнул, что идет работа "над продолжением зерновой инициативы и расширением перевалки дунайских портов".

В декабре 2022 года ассоциация "Украинский клуб аграрного бизнеса" озвучила прогноз, согласно которому в 2023 году в Украине на 45% сократятся посевные площади под зерновыми культурами и на 60% меньше будет получено урожая зерновых по сравнению с довоенным 2021 годом.