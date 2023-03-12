Министр обороны Турции: "Зерновая сделка" будет продлена с 18 марта

По его словам, из контактов с представителями Украины и России стало ясно, что обе стороны к этому готовы.

"В отдельных переговорах с российской и украинской сторонами мы увидели, что обе стороны подходят к этому позитивно. Мы считаем, что [процесс] завершится положительно.. У нас есть мнение, что срок будет продлен 18 марта", – сказал Акар.

Спикер министерства иностранных дел РФ Мария Захарова сообщила, что очередной раунд переговоров российской делегации относительно "зерновой сделки" состоится 13 марта в Женеве, Швейцария. Россияне встретятся с главой торгового ведомства ООН Ребекой Гринспан и заместителем генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартином Гриффитсом.

8 марта в ходе визита в Киев генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что "крайне важно продлить срок действия черноморской сделки и работать над созданием наилучших условий использования инфраструктуры Черного моря для экспорта зерна и удобрений".

Соглашение, которое позволило разблокировать вывоз продовольствия из украинских портов, последний раз продлевалось в ноябре 2022 года на 120 дней.