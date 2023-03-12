ГОРДОН
 
 
МИР

Министр обороны Турции: "Зерновая сделка" будет продлена с 18 марта

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Акар заявил о согласии Украины и РФ продолжить срок соглашения
Акар заявил о согласии Украины и РФ продолжить срок соглашения
Фото: ЕРА

Соглашение о безопасном экспорте продовольствия по Черному морю, срок действия которого истекает 18 марта, будет продлено с этого дня. Об этом 12 марта заявил министр обороны Турции Хулуси Акар, сообщает Anadolu.

По его словам, из контактов с представителями Украины и России стало ясно, что обе стороны к этому готовы. 

"В отдельных переговорах с российской и украинской сторонами мы увидели, что обе стороны подходят к этому позитивно. Мы считаем, что [процесс] завершится положительно.. У нас есть мнение, что срок будет продлен 18 марта", – сказал Акар.

Спикер министерства иностранных дел РФ Мария Захарова сообщила, что очередной раунд переговоров российской делегации относительно "зерновой сделки" состоится 13 марта в Женеве, Швейцария. Россияне встретятся с главой торгового ведомства ООН Ребекой Гринспан и заместителем генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартином Гриффитсом.

8 марта в ходе визита в Киев генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что "крайне важно продлить срок действия черноморской сделки и работать над созданием наилучших условий использования инфраструктуры Черного моря для экспорта зерна и удобрений".

Соглашение, которое позволило разблокировать вывоз продовольствия из украинских портов, последний раз продлевалось в ноябре 2022 года на 120 дней.

Контекст:

Россия блокировала вывоз украинской продукции из морских портов после начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года. В мае Зеленский говорил, что в украинских портах заблокировано 22 млн тонн зерна, которое должно было пойти на экспорт.

22 июля в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна из трех портов. Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же самое. Первое судно, загруженное украинским зерном после достижения договоренности о разблокировке экспорта, вышло из порта Одессы утром 1 августа. Благодаря черноморской "зерновой инициативе" снизились цены на продовольствие, это косвенно спасло от голода более 100 млн человек, заявили в ООН.

За время действия "зернового соглашения" из украинских портов, по данным ООН, вывезли 23,6 млн тонн зерна.

Украинские власти неоднократно заявляли о саботаже Россией работы "зернового коридора". Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины и Министерство иностранных дел Украины 15 февраля 2023 года заявили, что представители РФ в составе инспекционных групп при координационном центре в Стамбуле уже несколько месяцев подряд системно задерживают осмотр судов, следующих через пролив Босфор в или из украинских портов. Из-за этого в Босфоре образовалась очередь из более чем 140 судов, подавляющее большинство которых ожидают там больше месяца.

Теги: Россия, Турция, ООН, Черное море, МИД России, экспорт, война России против Украины, Мария Захарова, сделка, Хулуси Акар, соглашение, зерно, Мартин Гриффитс, зерновой коридор
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Превосходные спортивные способности и сдержанный характер". Чарльз III получил в подарок вороную кобылу
"Превосходные спортивные способности и сдержанный характер". Чарльз III получил в подарок вороную кобылу
Галина ГРИШИНА
  Зибров: За первые две недели войны я видел, как портится нервная система у Маринки. У нее начался нервный тик
  Зибров: За первые две недели войны я видел, как портится нервная система у Маринки. У нее начался нервный тик G
Алеся БАЦМАН
  Почему молчит Дан Балан и где он сейчас находится
  Почему молчит Дан Балан и где он сейчас находится
Галина ГРИШИНА
Экс-жена Кличко в декольте на спине и трусах с высокими вырезами станцевала танго с молодым партнером
Экс-жена Кличко в декольте на спине и трусах с высокими вырезами станцевала танго с молодым партнером
Каменских, Могилевская, Мейхер и другие. Подборка звездных шпагатов. Фото, видео
Каменских, Могилевская, Мейхер и другие. Подборка звездных шпагатов. Фото, видео
Галина ГРИШИНА
  Зибров: Маринка за две недели до вторжения РФ сказала: "Приснился сон, что стреляют. Будет война". И говорит: "Паша, будет с Украиной беда"
  Зибров: Маринка за две недели до вторжения РФ сказала: "Приснился сон, что стреляют. Будет война". И говорит: "Паша, будет с Украиной беда" G
Алеся БАЦМАН
"Борщ. Секретный ингредиент". Netflix покажет фильм с участием Клопотенко
"Борщ. Секретный ингредиент". Netflix покажет фильм с участием Клопотенко
Галина ГРИШИНА
"Оскар 2023". Где и когда смотреть, какой фильм представляет Украину и почему украинцы просят снять с номинаций "Топ Ган: Меверик" с Крузом
"Оскар 2023". Где и когда смотреть, какой фильм представляет Украину и почему украинцы просят снять с номинаций "Топ Ган: Меверик" с Крузом
Галина ГРИШИНА
Фон дер Ляйен в Вашингтоне продемонстрировала поддержку Украине с помощью аксессуара. Фото
Фон дер Ляйен в Вашингтоне продемонстрировала поддержку Украине с помощью аксессуара. Фото
Галина ГРИШИНА
Из-за Щегеля и Голубкова Минкульт ужесточил правила выезда за границу. The Hypnotunez не смогли выехать. Жадан, Tvorchi, Серга отреагировали
Из-за Щегеля и Голубкова Минкульт ужесточил правила выезда за границу. The Hypnotunez не смогли выехать. Жадан, Tvorchi, Серга отреагировали
Галина ГРИШИНА
"Любое имущество является общим". Бывшая жена Остапчука заговорила об их недостроенном доме
"Любое имущество является общим". Бывшая жена Остапчука заговорила об их недостроенном доме
Галина ГРИШИНА
Украинский режиссер Голубков снял клип для путинистки. Минкульт подтвердил, что дал ему разрешение на выезд за границу
Украинский режиссер Голубков снял клип для путинистки. Минкульт подтвердил, что дал ему разрешение на выезд за границу
Галина ГРИШИНА
"Антитіла" в Берлине сделали "правильное фото" на фоне российского посольства
"Антитіла" в Берлине сделали "правильное фото" на фоне российского посольства
Галина ГРИШИНА
Украинская ведущая Ашион сообщила, что вернулась в Украину из Германии
Украинская ведущая Ашион сообщила, что вернулась в Украину из Германии
Галина ГРИШИНА
  Сайрус после успеха Flowers выпустила черно-белый клип на песню River. Его уже посмотрели более 1,5 млн раз. Видео
  Сайрус после успеха Flowers выпустила черно-белый клип на песню River. Его уже посмотрели более 1,5 млн раз. Видео
Галина ГРИШИНА
Макаревич рассказал, что сделал бы, если бы стал президентом США
Макаревич рассказал, что сделал бы, если бы стал президентом США
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Мои две самые большие радости". Саакашвили показал свою дочь и ее мать – известную грузинскую певицу. Они принимали участие в митинге (55277)
2
Экс-жена Кличко в декольте на спине и трусах с высокими вырезами станцевала танго с молодым партнером (33339)
3
35-летняя plus size модель Грэм снялась в "голом" золотом лифе (32514)
4
"Это все она, эта ведьма прекрасная, сделала". Полякова спела с автором своих песен хит "Танцюю, як в останній раз". Видео (19490)
5
"Говорит, что так и надо". Денисенко сообщила, что ее муж – защищающий Украину на фронте актер Фединчик написал завещание на ее имя (18094)
6
Сопонару из "Женского квартала" в полный рост снялась в обнимку с бойфрендом (17798)
7
Защищающий Украину на фронте актер Иваница сыграл в украинском детективе бандита. Названа дата премьеры (17754)
8
Каменских, Могилевская, Мейхер и другие. Подборка звездных шпагатов. Фото, видео (16611)
 
 
 
 