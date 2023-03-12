Министр обороны Турции: "Зерновая сделка" будет продлена с 18 марта

По его словам, из контактов с представителями Украины и России стало ясно, что обе стороны к этому готовы.
"В отдельных переговорах с российской и украинской сторонами мы увидели, что обе стороны подходят к этому позитивно. Мы считаем, что [процесс] завершится положительно.. У нас есть мнение, что срок будет продлен 18 марта", – сказал Акар.
Спикер министерства иностранных дел РФ Мария Захарова сообщила, что очередной раунд переговоров российской делегации относительно "зерновой сделки" состоится 13 марта в Женеве, Швейцария. Россияне встретятся с главой торгового ведомства ООН Ребекой Гринспан и заместителем генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартином Гриффитсом.
8 марта в ходе визита в Киев генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что "крайне важно продлить срок действия черноморской сделки и работать над созданием наилучших условий использования инфраструктуры Черного моря для экспорта зерна и удобрений".
Соглашение, которое позволило разблокировать вывоз продовольствия из украинских портов, последний раз продлевалось в ноябре 2022 года на 120 дней.
Россия блокировала вывоз украинской продукции из морских портов после начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года. В мае Зеленский говорил, что в украинских портах заблокировано 22 млн тонн зерна, которое должно было пойти на экспорт.
22 июля в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна из трех портов. Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же самое. Первое судно, загруженное украинским зерном после достижения договоренности о разблокировке экспорта, вышло из порта Одессы утром 1 августа. Благодаря черноморской "зерновой инициативе" снизились цены на продовольствие, это косвенно спасло от голода более 100 млн человек, заявили в ООН.
За время действия "зернового соглашения" из украинских портов, по данным ООН, вывезли 23,6 млн тонн зерна.
Украинские власти неоднократно заявляли о саботаже Россией работы "зернового коридора". Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины и Министерство иностранных дел Украины 15 февраля 2023 года заявили, что представители РФ в составе инспекционных групп при координационном центре в Стамбуле уже несколько месяцев подряд системно задерживают осмотр судов, следующих через пролив Босфор в или из украинских портов. Из-за этого в Босфоре образовалась очередь из более чем 140 судов, подавляющее большинство которых ожидают там больше месяца.