"Критично необходимо всему миру". Гутерриш и Зеленский призвали продлить срок действия "зернового соглашения"

"Он подчеркнул, что крайне важно продлить срок действия черноморской "сделки", который истекает уже 18 марта этого года, и работать над созданием наилучших условий использования инфраструктуры Черного моря для экспорта зерна и удобрений", – говорится в сообщении.

В ООН также процитировали слова Гутерриша в ходе его совместного с президентом Украины Владимиром Зеленским выхода к журналистам.

"Экспорт украинских, а также российских продуктов питания и удобрений имеет важное значение для глобальной продовольственной безопасности и сдерживания роста цен на продукты питания", – сказал генсек ООН.

В Офисе президента Украины сообщили, что Зеленский поблагодарил Гутерриша "за постоянную поддержку усилий Украины по обеспечению стабильности продовольственных рынков и экспорта".

"Мы согласились сегодня, что продолжение черноморской "зерновой инициативы" после 18 марта критически необходимо для всего мира. [...] Уверен, что вместе с ООН можем значительно усилить нашу инициативу [Grain from Ukraine] – так же, как и черноморскую "зерновую инициативу". Это даст еще больше гарантий мировой продовольственной безопасности", – заявил президент Украины.

Гутерриш прибыл в Украину, чтобы обсудить с Зеленским продление "зерновой сделки" с РФ.