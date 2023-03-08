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"Критично необходимо всему миру". Гутерриш и Зеленский призвали продлить срок действия "зернового соглашения"

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Гутерриш нанес визит в Киев для обсуждения с Зеленским "зерновой инициативы"
Гутерриш нанес визит в Киев для обсуждения с Зеленским "зерновой инициативы"
Фото: president.gov.ua

8 марта в ходе визита в Киев генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш заявил, что срок действия "зернового соглашения", который истекает 18 марта, следует продлить. Об этом проинформировал сайт ООН.

"Он подчеркнул, что крайне важно продлить срок действия черноморской "сделки", который истекает уже 18 марта этого года, и работать над созданием наилучших условий использования инфраструктуры Черного моря для экспорта зерна и удобрений", – говорится в сообщении.

В ООН также процитировали слова Гутерриша в ходе его совместного с президентом Украины Владимиром Зеленским выхода к журналистам.

"Экспорт украинских, а также российских продуктов питания и удобрений имеет важное значение для глобальной продовольственной безопасности и сдерживания роста цен на продукты питания", – сказал генсек ООН.

В Офисе президента Украины сообщили, что Зеленский поблагодарил Гутерриша "за постоянную поддержку усилий Украины по обеспечению стабильности продовольственных рынков и экспорта".

"Мы согласились сегодня, что продолжение черноморской "зерновой инициативы" после 18 марта критически необходимо для всего мира. [...] Уверен, что вместе с ООН можем значительно усилить нашу инициативу [Grain from Ukraine] – так же, как и черноморскую "зерновую инициативу". Это даст еще больше гарантий мировой продовольственной безопасности", – заявил президент Украины.

Гутерриш прибыл в Украину, чтобы обсудить с Зеленским продление "зерновой сделки" с РФ.

Контекст:

Соглашение, которое позволило разблокировать вывоз продовольствия из украинских портов, последний раз продлевалось в ноябре 2022 года на 120 дней. На следующую неделю запланированы новые консультации.

Россия блокировала вывоз украинской продукции из морских портов после начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года. В мае Зеленский говорил, что в украинских портах заблокировано 22 млн тонн зерна, которое должно было пойти на экспорт.

22 июля в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна из трех портов. Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же самое. Первое судно, загруженное украинским зерном после достижения договоренности о разблокировке экспорта, вышло из порта Одессы утром 1 августа. Благодаря черноморской "зерновой инициативе" снизились цены на продовольствие, это косвенно спасло от голода более 100 млн человек, заявили в ООН.

За время действия "зернового соглашения" из украинских портов, по данным ООН, вывезли 23,6 млн тонн зерна.

Украинские власти неоднократно заявляли о саботаже Россией работы "зернового коридора". Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины м Министерство иностранных дел Украины 15 февраля 2023 года заявили, что представители РФ в составе инспекционных групп при совместном координационном центре в Стамбуле уже несколько месяцев подряд системно задерживают осмотр судов, следующих через пролив Босфор в или из украинских портов. Из-за этого в Босфоре образовалась очередь из более чем 140 судов, подавляющее большинство которых ожидают там больше месяца.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: ООН, продукты, экспорт, Владимир Зеленский, Антониу Гутерриш, визит, сделка, соглашение, зерно
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