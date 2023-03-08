"Критично необходимо всему миру". Гутерриш и Зеленский призвали продлить срок действия "зернового соглашения"

"Он подчеркнул, что крайне важно продлить срок действия черноморской "сделки", который истекает уже 18 марта этого года, и работать над созданием наилучших условий использования инфраструктуры Черного моря для экспорта зерна и удобрений", – говорится в сообщении.
В ООН также процитировали слова Гутерриша в ходе его совместного с президентом Украины Владимиром Зеленским выхода к журналистам.
"Экспорт украинских, а также российских продуктов питания и удобрений имеет важное значение для глобальной продовольственной безопасности и сдерживания роста цен на продукты питания", – сказал генсек ООН.
В Офисе президента Украины сообщили, что Зеленский поблагодарил Гутерриша "за постоянную поддержку усилий Украины по обеспечению стабильности продовольственных рынков и экспорта".
"Мы согласились сегодня, что продолжение черноморской "зерновой инициативы" после 18 марта критически необходимо для всего мира. [...] Уверен, что вместе с ООН можем значительно усилить нашу инициативу [Grain from Ukraine] – так же, как и черноморскую "зерновую инициативу". Это даст еще больше гарантий мировой продовольственной безопасности", – заявил президент Украины.
Гутерриш прибыл в Украину, чтобы обсудить с Зеленским продление "зерновой сделки" с РФ.
Соглашение, которое позволило разблокировать вывоз продовольствия из украинских портов, последний раз продлевалось в ноябре 2022 года на 120 дней. На следующую неделю запланированы новые консультации.
Россия блокировала вывоз украинской продукции из морских портов после начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года. В мае Зеленский говорил, что в украинских портах заблокировано 22 млн тонн зерна, которое должно было пойти на экспорт.
22 июля в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна из трех портов. Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же самое. Первое судно, загруженное украинским зерном после достижения договоренности о разблокировке экспорта, вышло из порта Одессы утром 1 августа. Благодаря черноморской "зерновой инициативе" снизились цены на продовольствие, это косвенно спасло от голода более 100 млн человек, заявили в ООН.
За время действия "зернового соглашения" из украинских портов, по данным ООН, вывезли 23,6 млн тонн зерна.
Украинские власти неоднократно заявляли о саботаже Россией работы "зернового коридора". Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины м Министерство иностранных дел Украины 15 февраля 2023 года заявили, что представители РФ в составе инспекционных групп при совместном координационном центре в Стамбуле уже несколько месяцев подряд системно задерживают осмотр судов, следующих через пролив Босфор в или из украинских портов. Из-за этого в Босфоре образовалась очередь из более чем 140 судов, подавляющее большинство которых ожидают там больше месяца.