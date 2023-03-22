ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Время играет не в их пользу"."Киборг" Костенко спрогнозировал, на каких направлениях весной будут наступать войска РФ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Костенко: Я думаю, что все равно их время утрачено
Костенко: Я думаю, что все равно их время утрачено
Фото: Роман Костенко / Facebook

Российские оккупационные войска могут пойти в новое наступление на Украину, когда улучшатся погодные условия и почва подсохнет настолько, чтобы могла передвигаться военная техника. Об этом защищающий Украину на фронте нардеп от партии "Голос" полковник СБУ в запасе "киборг" Роман Костенко рассказал 22 марта в эфире "Радіо Свобода".

Официальный представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил 21 марта, что Россия, вероятно, предпримет еще одну попытку наступления на Украину и ближайшие недели будут критическими в Украине. По словам Костенко, "это не новость". 

"Мы все знали, что сейчас РФ сдерживает в первую очередь накопление сил и средств, которые они пытались [стянуть в Украину]. И для них сейчас время играет не в их пользу. Они это понимают, потому что нам каждый день поступает западное вооружение, наши резервы готовятся. Но я думаю, что все равно их время утрачено. И тут большую роль сыграла именно погода", – отметил он. 

По словам нардепа, россияне ждали благоприятной погоды.

"Поэтому я думаю, все будет зависеть от того, какой она будет в дальнейшем. Если сейчас подсохнет и даст им возможность использовать свою технику на широком фронте, чтобы не было... они уже боятся таких последствий, как было под Угледаром, когда они шли по одной дороге колонной и пытались атаковать", – продолжил Костенко. 

Украинская артиллерия уничтожила несколько батальонов техники оккупантов, когда те пытались атаковать Угледар, напомнил он. 

"Они понимают, что им нужно оперативное пространство. Сейчас, когда подсохнет, они будут пытаться проводить контрнаступление. Это будет и донецкое направление, и запорожское, и, возможно, еще какое-то для отвлечения [маневр] на другом направлении, – не исключено, что какое-то северное будет выбрано. Но мы будем видеть [это], когда они будут готовить ударные группировки", – добавил Костенко. 

Контекст:

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации". Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

В апреле российские войска были изгнаны из северных областей. В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины. Сейчас наиболее интенсивные бои идут на востоке Украины: только за минувшие сутки украинские военные отбили там 114 атак оккупантов.

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов в начале января говорил, что Украина весной планирует серьезное наступление. Министр обороны Украины Алексей Резников также заявлял 13 января, что Украина готовится к возможному новому наступлению российских оккупантов этой весной.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Украина, военная техника, оборона, артиллерия, прогноз, российская агрессия, наступление, война России против Украины, Джон Кирби, Угледар, Роман Костенко, контрнаступление
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Жена Уиллиса рассказала, как его неизлечимая болезнь отразилась на ее жизни: У меня нет выбора. Каждый день чувство потери
Жена Уиллиса рассказала, как его неизлечимая болезнь отразилась на ее жизни: У меня нет выбора. Каждый день чувство потери
Галина ГРИШИНА
Проращивание семян без лотков и грунта. Экспресс-способ
Проращивание семян без лотков и грунта. Экспресс-способ
Стилист назвала прическу, которая "сильно старит". Фото
Стилист назвала прическу, которая "сильно старит". Фото
Галина ГРИШИНА
"Моя мечта исполнилась!" Жена Павлика сделала пластическую операцию
"Моя мечта исполнилась!" Жена Павлика сделала пластическую операцию
"Гипнотический, уникальный вкус". Как приготовить кекс с копченой грушей
"Гипнотический, уникальный вкус". Как приготовить кекс с копченой грушей
Кекелия показала прогулку с мужем и сыновьями: Таким должен быть каждый день каждого украинца
Кекелия показала прогулку с мужем и сыновьями: Таким должен быть каждый день каждого украинца
Галина ГРИШИНА
72-летний Паперный перенес операцию по замене суставов. Экс-супруга актера Сумская призналась, что им помог Кличко
72-летний Паперный перенес операцию по замене суставов. Экс-супруга актера Сумская призналась, что им помог Кличко
Галина ГРИШИНА
Галкин на концерте в США высмеял пропагандистку Скабееву. Она заявила, что юморист ей угрожает и призывает к расправе над ней
Галкин на концерте в США высмеял пропагандистку Скабееву. Она заявила, что юморист ей угрожает и призывает к расправе над ней
Галина ГРИШИНА
"Хирургия может обкорнать жирок, но не в силах создать на физиономии выражение благородства". Путинист Киркоров в 55 лет нарастил себе грудь
"Хирургия может обкорнать жирок, но не в силах создать на физиономии выражение благородства". Путинист Киркоров в 55 лет нарастил себе грудь
Галина ГРИШИНА
  Как вырастить укроп дома на подоконнике. Эксперт рассказал, какие сорта выбрать, в какой грунт сеять и зачем замачивать семена в водке
  Как вырастить укроп дома на подоконнике. Эксперт рассказал, какие сорта выбрать, в какой грунт сеять и зачем замачивать семена в водке
Галина ГРИШИНА
Перестала выщипывать брови и отказалась от подводки. Эксперт рассказала, как с возрастом изменился образ принцессы Уэльской. Фото до и после
Перестала выщипывать брови и отказалась от подводки. Эксперт рассказала, как с возрастом изменился образ принцессы Уэльской. Фото до и после
Галина ГРИШИНА
В сети показали фото, для которых Тина Кароль позировала без бюстгальтера спиной к камере
В сети показали фото, для которых Тина Кароль позировала без бюстгальтера спиной к камере
В "Реєстрі ДержZрадників" самой искомой артисткой стала Ани Лорак. Движение "Чесно" опубликовало рейтинг поисковых запросов
В "Реєстрі ДержZрадників" самой искомой артисткой стала Ани Лорак. Движение "Чесно" опубликовало рейтинг поисковых запросов
Галина ГРИШИНА
56-летний Кассель рассказал, почему для него важен секс с 25-летней женой, будет ли у них еще ребенок и как относится к своему возрасту
56-летний Кассель рассказал, почему для него важен секс с 25-летней женой, будет ли у них еще ребенок и как относится к своему возрасту
Галина ГРИШИНА
"Незадолго до своего 50-летия". Клум снялась для обложки глянца в прозрачном платье без белья. В сети восхитились
"Незадолго до своего 50-летия". Клум снялась для обложки глянца в прозрачном платье без белья. В сети восхитились
Галина ГРИШИНА
Как быстро сварить свеклу. Главные кулинарные лайфхаки
Как быстро сварить свеклу. Главные кулинарные лайфхаки
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Спущенные штаны на сцене в Москве, дуэт с путинисткой Бузовой и другие "зашквары" рэпера Потапа (123762)
2
Как ускорить метаболизм, чтобы можно было "есть все и не поправляться". Шесть советов от фитнес-инструктора (114359)
3
"Она тронулась". Гордон высказался об известной российской актрисе (100085)
4
Актриса Денисенко снялась топлес, взяв бюст в руки (85835)
5
Чем обрабатывать сад ранней весной от вредителей. Названо самое популярное средство среди садоводов (51137)
6
56-летний Кассель рассказал, почему для него важен секс с 25-летней женой, будет ли у них еще ребенок и как относится к своему возрасту (44427)
7
"Просил Поплавского пригласить красивую певицу". Кума Поляковой рассказала, как артистка познакомилась с будущим мужем (37720)
8
24-летняя Квиткова снялась топлес. Видео (34027)
 
 
 
 