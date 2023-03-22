"Время играет не в их пользу"."Киборг" Костенко спрогнозировал, на каких направлениях весной будут наступать войска РФ

Костенко: Я думаю, что все равно их время утрачено Фото: Роман Костенко / Facebook

Официальный представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил 21 марта, что Россия, вероятно, предпримет еще одну попытку наступления на Украину и ближайшие недели будут критическими в Украине. По словам Костенко, "это не новость".

"Мы все знали, что сейчас РФ сдерживает в первую очередь накопление сил и средств, которые они пытались [стянуть в Украину]. И для них сейчас время играет не в их пользу. Они это понимают, потому что нам каждый день поступает западное вооружение, наши резервы готовятся. Но я думаю, что все равно их время утрачено. И тут большую роль сыграла именно погода", – отметил он.

По словам нардепа, россияне ждали благоприятной погоды.

"Поэтому я думаю, все будет зависеть от того, какой она будет в дальнейшем. Если сейчас подсохнет и даст им возможность использовать свою технику на широком фронте, чтобы не было... они уже боятся таких последствий, как было под Угледаром, когда они шли по одной дороге колонной и пытались атаковать", – продолжил Костенко.

Украинская артиллерия уничтожила несколько батальонов техники оккупантов, когда те пытались атаковать Угледар, напомнил он.

"Они понимают, что им нужно оперативное пространство. Сейчас, когда подсохнет, они будут пытаться проводить контрнаступление. Это будет и донецкое направление, и запорожское, и, возможно, еще какое-то для отвлечения [маневр] на другом направлении, – не исключено, что какое-то северное будет выбрано. Но мы будем видеть [это], когда они будут готовить ударные группировки", – добавил Костенко.