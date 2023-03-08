"Киборг" Костенко: Если Молдова нас попросит, мы должны помочь ей вернуть Приднестровье то ли дипломатическим, то ли военным способом

Костенко: Что делать с контингентом? Я не знаю. В плен их взять. Я бы даже коридор им на запад дал, сказал: "Можете через Молдову пройти в Румынию или еще куда-нибудь" Фото: Роман Костенко / Facebook

Комментируя утверждения РФ о том, что Украина якобы готовит вооруженную провокацию против Приднестровья и что удар по этой территории Молдовы будет "нападением на РФ", Костенко отметил, что Украина готова сразиться с Россией "там, где мы сможем".

"Россия говорит, что удар по Приднестровью – это удар по территории Российской Федерации. И что? Мы готовы сразиться с РФ там, где мы сможем. Если это необходимо будет делать на территории РФ, мы будем это делать на территории России. Нам выбора не оставили. Что касается Приднестровья… Не знаю. Может, что-то чувствуют, что-то знают. У них разведка тоже работает. Я вообще сторонник того, что если нас попросят наши партнеры, наши соседи разрушить этот анклав российский, я думаю, что пришло время уже вернуть все созданные Российской Федерацией образования, которые есть у многих: и на Кавказе, и в Приднестровье, и у нас на востоке. По возможности возвращать их обратно в их страны, делать целостный суверенитет и, скажем, показывать России ее место. Я считаю, еще раз говорю, что у нас есть... Если нас попросит Республика Молдова – наши соседи, – чтобы не иметь россиян у себя на западных границах, мы должны помочь Молдове вернуть [территории]. То ли дипломатическим способом, то ли военным способом вернуть власть Молдовы на эти земли", – сказал он.

Костенко добавил, что не знает, что делать с российским контингентом на этой территории.

"Что делать с контингентом? Я не знаю. В плен их взять. Я бы даже коридор им на запад дал, сказал: "Можете через Молдову пройти в Румынию или еще куда-нибудь". Конечно, об этом уже нужно думать. А может, россияне что-то знают. У меня нет такой информации. Я поддерживаю это решение, если это будет", – заявил он.

"Киборг" Костенко: Моих знакомых пытали. Брали военные телефоны, которые выдают ток, надевали на уши, на половые органы и спрашивали о партизанах и АТОшниках. Полный текст интервью

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Видео: Дмитрий Гордон / YouTube