"Киборг" Костенко: Если Молдова нас попросит, мы должны помочь ей вернуть Приднестровье то ли дипломатическим, то ли военным способом

Комментируя утверждения РФ о том, что Украина якобы готовит вооруженную провокацию против Приднестровья и что удар по этой территории Молдовы будет "нападением на РФ", Костенко отметил, что Украина готова сразиться с Россией "там, где мы сможем".
"Россия говорит, что удар по Приднестровью – это удар по территории Российской Федерации. И что? Мы готовы сразиться с РФ там, где мы сможем. Если это необходимо будет делать на территории РФ, мы будем это делать на территории России. Нам выбора не оставили. Что касается Приднестровья… Не знаю. Может, что-то чувствуют, что-то знают. У них разведка тоже работает. Я вообще сторонник того, что если нас попросят наши партнеры, наши соседи разрушить этот анклав российский, я думаю, что пришло время уже вернуть все созданные Российской Федерацией образования, которые есть у многих: и на Кавказе, и в Приднестровье, и у нас на востоке. По возможности возвращать их обратно в их страны, делать целостный суверенитет и, скажем, показывать России ее место. Я считаю, еще раз говорю, что у нас есть... Если нас попросит Республика Молдова – наши соседи, – чтобы не иметь россиян у себя на западных границах, мы должны помочь Молдове вернуть [территории]. То ли дипломатическим способом, то ли военным способом вернуть власть Молдовы на эти земли", – сказал он.
Костенко добавил, что не знает, что делать с российским контингентом на этой территории.
"Что делать с контингентом? Я не знаю. В плен их взять. Я бы даже коридор им на запад дал, сказал: "Можете через Молдову пройти в Румынию или еще куда-нибудь". Конечно, об этом уже нужно думать. А может, россияне что-то знают. У меня нет такой информации. Я поддерживаю это решение, если это будет", – заявил он.
"Киборг" Костенко: Моих знакомых пытали. Брали военные телефоны, которые выдают ток, надевали на уши, на половые органы и спрашивали о партизанах и АТОшниках. Полный текст интервью
Приднестровье – административная единица в составе Молдовы, имеет статус автономии. В 1990 году на этой территории "Приднестровская молдавская республика" (ПМР) объявила о суверенитете. В связи с этим между Молдовой и самопровозглашенной республикой начался вооруженный конфликт. Летом 1992-го боевые действия завершились. В середине 90-х в Приднестровье был введен контингент российских миротворческих сил.
Политически конфликт до сих пор не урегулирован. Мировым сообществом независимость Приднестровья не признана. В 2022 году после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Парламентская ассамблея Совета Европы признала Приднестровье оккупированной РФ территорией.
9 февраля 2023 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, выступая на специальном заседании Европейского совета, что украинская разведка перехватила российские документы, свидетельствующие о планах РФ дестабилизировать ситуацию в Молдове. 10 февраля молдавские спецслужбы подтвердили, что изучают информацию украинских коллег.
11 февраля секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов сказал, что Россия планирует в ближайшее время устроить в Молдове госпереворот, используя чеченских боевиков.
Президент Молдовы Майя Санду заявила 13 февраля, что Россия планирует совершить госпереворот в Молдове с захватом заложников.