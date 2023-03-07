"Киборг" Костенко о подрыве в Беларуси самолета А-50: Нагоняй от Путина получат многие, вплоть до руководства ФСБ

"Если мы говорим о стратегических ракетоносцах, то их все равно много у Российской Федерации – десятки. А такие самолеты – они очень дорогие и их не так много. Их количество в штуках измеряется буквально. Потому они очень сильно охраняются. И то, что он был поражен, частично уничтожен, – это говорит, что у них есть проблемы. И им нужно задуматься", – сказал он.

По словам Костенко, таких самолетов немного, на них дорогое оборудование, которое Россия сейчас вряд ли в состоянии сама изготовить. Поэтому, по его мнению, именно этот самолет уже нельзя отремонтировать. Кроме того, по его мнению, диверсия в Мачулищах показала, что Российская Федерация уже сама не может защитить свои объекты.

"Я думаю, что тот аэродром, где базируется российская техника, – там, конечно, есть и россияне, которые ее охраняют. Я думаю, большинство. И ФСБ, которая должна этим заниматься, в частности осуществлять контрразведывательный режим. И нагоняй от [президента РФ Владимира] Путина получат многие, вплоть до руководства Федеральной службы безопасности. Потому что это объекты, которые имеют стратегическое значение и которые должны охраняться на самом высоком уровне. Это еще раз показало уязвимость самой Беларуси, которая непосредственно рассказывает о том, что они будут защищаться и их армия способна чуть ли не вступить в войну с Украиной", – сказал военный.

Он прокомментировал версию некоторых экспертов о том, что это может быть специально сделанная диверсия, чтобы обвинить Украину в том, что это произошло на территории Беларуси, чтобы таким образом затянуть Беларусь в войну.

"Я скажу, что россияне могут это устроить. Мы помним, как они много делали подобного: в частности, взрывали дома со своими гражданами, чтобы как-то оправдать вторжение войск в Чечню – следующую операцию в Чечне проводить. Но это не та цель. Это очень важная цель. Они это делали с гражданскими. Не факт, что они еще этого не сделают. Мы должны понимать, что они могут устроить такой повод на территории Беларуси. Граждане Беларуси, несмотря на то, что сейчас их руководство является врагами для Украины, – они должны это понимать. А такая цель – она очень важная военная цель. Они бы этого не делали для того, чтобы спровоцировать Беларусь на вступление в войну", – сказал он.

Киборг "Костенко": Моих знакомых пытали. Брали военные телефоны, которые выдают ток, надевали на уши, на половые органы и спрашивали о партизанах и АТОшниках. Полный текст интервью

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