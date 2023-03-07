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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

"Киборг" Костенко о подрыве в Беларуси самолета А-50: Нагоняй от Путина получат многие, вплоть до руководства ФСБ

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Костенко: Россия не может защитить свои объекты
Костенко: Россия не может защитить свои объекты
Фото: Роман Костенко / Facebook

Поврежденный российский самолет ДРЛО (дальнего радиолокационного обнаружения) А-50 на белорусском аэродроме Мачулищи – это очень существенная потеря для РФ. Об этом рассказал нардеп от партии "Голос", который сейчас обороняет Украину на юге, "киборг" Роман Костенко в интервью журналисту Алексею Гомону для YouTube-канала "Дмитрий Гордон".

"Если мы говорим о стратегических ракетоносцах, то их все равно много у Российской Федерации – десятки. А такие самолеты – они очень дорогие и их не так много. Их количество в штуках измеряется буквально. Потому они очень сильно охраняются. И то, что он был поражен, частично уничтожен, – это говорит, что у них есть проблемы. И им нужно задуматься", – сказал он.

По словам Костенко, таких самолетов немного, на них дорогое оборудование, которое Россия сейчас вряд ли в состоянии сама изготовить. Поэтому, по его мнению, именно этот самолет уже нельзя отремонтировать. Кроме того, по его мнению, диверсия в Мачулищах показала, что Российская Федерация уже сама не может защитить свои объекты.

"Я думаю, что тот аэродром, где базируется российская техника, – там, конечно, есть и россияне, которые ее охраняют. Я думаю, большинство. И ФСБ, которая должна этим заниматься, в частности осуществлять контрразведывательный режим. И нагоняй от [президента РФ Владимира] Путина получат многие, вплоть до руководства Федеральной службы безопасности. Потому что это объекты, которые имеют стратегическое значение и которые должны охраняться на самом высоком уровне. Это еще раз показало уязвимость самой Беларуси, которая непосредственно рассказывает о том, что они будут защищаться и их армия способна чуть ли не вступить в войну с Украиной", – сказал военный.

Он прокомментировал версию некоторых экспертов о том, что это может быть специально сделанная диверсия, чтобы обвинить Украину в том, что это произошло на территории Беларуси, чтобы таким образом затянуть Беларусь в войну.

"Я скажу, что россияне могут это устроить. Мы помним, как они много делали подобного: в частности, взрывали дома со своими гражданами, чтобы как-то оправдать вторжение войск в Чечню – следующую операцию в Чечне проводить. Но это не та цель. Это очень важная цель. Они это делали с гражданскими. Не факт, что они еще этого не сделают. Мы должны понимать, что они могут устроить такой повод на территории Беларуси. Граждане Беларуси, несмотря на то, что сейчас их руководство является врагами для Украины, – они должны это понимать. А такая цель – она очень важная военная цель. Они бы этого не делали для того, чтобы спровоцировать Беларусь на вступление в войну", – сказал он.

Киборг "Костенко": Моих знакомых пытали. Брали военные телефоны, которые выдают ток, надевали на уши, на половые органы и спрашивали о партизанах и АТОшниках. Полный текст интервью

ВИДЕО
Видео: Дмитрий Гордон / YouTube
Контекст:

О повреждении российского военного самолета ДРЛО А-50 в результате двух взрывов на аэродроме Мачулищи в пригороде Минска 26 февраля проинформировала оппозиционная инициатива BYPOL, в которую входят бывшие силовики. По данным BYPOL, повреждения серьезные – пострадали передняя и центральная части А-50, его авионика и радиолокационная антенна, поэтому "самолет точно уже никуда не полетит".

По данным СМИ, взрывы были результатом действий белорусских партизан.

Представитель BYPOL Александр Азаров сказал "Радыё Свабода", что участники предполагаемой диверсии уже покинули Беларусь и находятся в безопасности. По информации журналистов, после взрывов на аэродроме Мачулищи белорусские пограничники усилили контроль на выезд из страны.

В Воздушных силах Украины подтвердили повреждение российского самолета ДРЛО А-50 в Беларуси. По данным СМИ, самолет покинул Беларусь и отправился на ремонт (в РБ этот факт поначалу отрицали).

2 марта белорусские партизаны показали видео приземления дрона на российский самолет-разведчик А-50 во время одного из разведывательных полетов. Издание NV опубликовало в Telegram 3 марта видео с дрона, с помощью которого белорусские партизаны взорвали А-50.

Правозащитный центр "Весна" сообщил, что белорусские силовики 4 и 5 марта проводили массовые задержания в связи с подрывом самолета. По данным правозащитников, задерживались всех, кто преследовался по административно-политическим статьям с 2020-го по 2023 год.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко 7 марта заявил, что организатор подрыва в Мачулищах российского самолета-разведчика А-50 и 20 его сообщников якобы задержаны белорусскими силовиками. Также он сказал, что подготовку "террориста украинских спецслужб" – IT-специалиста с российским и украинским паспортами, который родился в Кривом Роге Днепропетровской области и некоторое время проживал в Крыму, – СБУ и ЦРУ начали готовить в Киеве "полгода или восемь месяцев назад", а "завербовали" его еще в 2014 году.

По мнению Лукашенко, без одобрения президента Украины Владимира Зеленского операция якобы не могла состояться. При этом Лукашенко обозвал Зеленского "гнидой" и заявил, что после взрывов в Мачулищах "вызов брошен".

В МИД категорически отвергли "инсинуации" Лукашенко о якобы причастности Украины к взрывам в Мачулищах и назвали "актом бессилия" выпад Лукашенко в сторону Зеленского. В СБУ отказались комментировать "слова человека, называющего себя президентом Беларуси".

Теги: Россия, Владимир Путин, Беларусь, самолет, ФСБ, война России против Украины
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