Данилов: В Мачулищах произошла "вещь" с самолетом РФ, он в неисправном состоянии. Не думаем, что быстро получится отремонтировать

Об этом 7 марта в эфире национального телемарафона сообщил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов, видеозапись опубликована в YouTube ТСН.
"В Мачулищах произошла... "вещь" с самолетом РФ, который наводил на наши города [российские] ракеты. Благодаря этому самолету они убивали наших детей и женщин, атаковали гражданское население. По нашей информации, белорусские партизаны достаточно мощно повредили этот самолет", – рассказал Данилов.
Он отметил, что российский самолет находится в неисправном состоянии.
"Они заявляют, что очень быстро отремонтируют. Но с учетом того, что страна Россия находится под санкциями, как и Беларусь, мы не думаем, что у них это быстро получится. Это вызвало такую неадекватную реакцию у [называющего себя президентом Беларуси Александра] Лукашенко, – указал Данилов. – Поведение Лукашенко в крайнее время немножко начинает удивлять. Как будут разворачиваться события, будем смотреть. Мы готовы к любому развитию ситуации".
О повреждении российского военного самолета ДРЛО А-50 в результате двух взрывов на аэродроме Мачулищи в пригороде Минска 26 февраля проинформировала оппозиционная инициатива BYPOL, в которую входят бывшие силовики. По данным BYPOL, повреждения серьезные – пострадали передняя и центральная части А-50, его авионика и радиолокационная антенна, поэтому "самолет точно уже никуда не полетит".
Взрывы были результатом действий белорусских партизан, сообщили СМИ.
Представитель BYPOL Александр Азаров сказал "Радыё Свабода", что участники предполагаемой диверсии уже покинули Беларусь и находятся в безопасности. По информации журналистов, после взрывов на аэродроме Мачулищи белорусские пограничники усилили контроль на выезд из страны.
В Воздушных силах Украины подтвердили повреждение российского самолета ДРЛО А-50 в Беларуси. По данным СМИ, самолет покинул Беларусь и отправился на ремонт (в РБ этот факт поначалу отрицали).
2 марта белорусские партизаны показали видео приземления дрона на российский самолет-разведчик А-50 во время одного из разведывательных полетов. Издание NV опубликовало в Telegram 3 марта видео с дрона, с помощью которого белорусские партизаны взорвали А-50.
Лукашенко 7 марта заявил, что организатор подрыва в Мачулищах российского самолета-разведчика А-50 и 20 его сообщников якобы задержаны белорусскими силовиками. Также он сказал, что подготовку "террориста украинских спецслужб" – IT-специалиста с российским и украинским паспортами, который родился в Кривом Роге Днепропетровской области и некоторое время проживал в Крыму, – СБУ и ЦРУ начали готовить в Киеве "полгода или восемь месяцев назад", а "завербовали" его еще в 2014 году.
По мнению Лукашенко, без одобрения президента Украины Владимира Зеленского операция якобы не могла состояться. При этом Лукашенко обозвал Зеленского "гнидой" и заявил, что после взрывов в Мачулищах "вызов брошен".
В МИД категорически отвергли "инсинуации" Лукашенко о якобы причастности Украины к взрывам в Мачулищах и назвали "актом бессилия" выпад Лукашенко в сторону Зеленского. В СБУ отказались комментировать "слова человека, называющего себя президентом Беларуси".