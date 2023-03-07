Данилов: В Мачулищах произошла "вещь" с самолетом РФ, он в неисправном состоянии. Не думаем, что быстро получится отремонтировать

Об этом 7 марта в эфире национального телемарафона сообщил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов, видеозапись опубликована в YouTube ТСН.

"В Мачулищах произошла... "вещь" с самолетом РФ, который наводил на наши города [российские] ракеты. Благодаря этому самолету они убивали наших детей и женщин, атаковали гражданское население. По нашей информации, белорусские партизаны достаточно мощно повредили этот самолет", – рассказал Данилов.

Он отметил, что российский самолет находится в неисправном состоянии.

"Они заявляют, что очень быстро отремонтируют. Но с учетом того, что страна Россия находится под санкциями, как и Беларусь, мы не думаем, что у них это быстро получится. Это вызвало такую неадекватную реакцию у [называющего себя президентом Беларуси Александра] Лукашенко, – указал Данилов. – Поведение Лукашенко в крайнее время немножко начинает удивлять. Как будут разворачиваться события, будем смотреть. Мы готовы к любому развитию ситуации".