ВСУ отбили 114 атак российских оккупантов, украинская авиация поразила шесть районов скопления сил противника – Генштаб

Противник не оставляет намерений полностью оккупировать Донецкую и Луганскую области и продолжает наступательные действия на лиманском, бахмутском, авдеевском, марьинском и шахтерском направлениях. На других направлениях захватчики обороняются.

За прошедшие сутки авиация сил обороны Украины нанесла шесть ударов по районам сосредоточения оккупантов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ поразили склад боеприпасов, два зенитно-ракетных комплекса, радиолокационную станцию и один другой важный объект противника.