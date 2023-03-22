ВСУ отбили 114 атак российских оккупантов, украинская авиация поразила шесть районов скопления сил противника – Генштаб

Противник не оставляет намерений полностью оккупировать Донецкую и Луганскую области и продолжает наступательные действия на лиманском, бахмутском, авдеевском, марьинском и шахтерском направлениях. На других направлениях захватчики обороняются.
За прошедшие сутки авиация сил обороны Украины нанесла шесть ударов по районам сосредоточения оккупантов.
Подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ поразили склад боеприпасов, два зенитно-ракетных комплекса, радиолокационную станцию и один другой важный объект противника.
РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе. В последние недели противник сконцентрировал усилия на пяти направлениях.