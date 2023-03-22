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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ВСУ отбили 114 атак российских оккупантов, украинская авиация поразила шесть районов скопления сил противника – Генштаб

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Подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ поразили российский склад боеприпасов
Подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ поразили российский склад боеприпасов
Фото: 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців / Facebook

За минувшие сутки украинские военные отбили 114 атак российских оккупантов. Об этом 22 марта в Facebook сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Противник не оставляет намерений полностью оккупировать Донецкую и Луганскую области и продолжает наступательные действия на лиманском, бахмутском, авдеевском, марьинском и шахтерском направлениях. На других направлениях захватчики обороняются.

За прошедшие сутки авиация сил обороны Украины нанесла шесть ударов по районам сосредоточения оккупантов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ поразили склад боеприпасов, два зенитно-ракетных комплекса, радиолокационную станцию и один другой важный объект противника.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02D8m6CQ7f2H9We4YZbNyQoBSifELJRde5iPcYnjQe2yGirn4QLcfzuBazQZ9Wawhdl

Контекст:

РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе. В последние недели противник сконцентрировал усилия на пяти направлениях.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, Генштаб ВСУ, оборона, ВСУ, наступление, война России против Украины
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