ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

ПВО ВСУ уничтожила две управляемые авиаракеты РФ над Одесской областью – Воздушные силы

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Ракеты Х-59 были выпущены российскими истребителями Су-35 из акватории Черного моря, отметило командование ВС ВСУ
Ракеты Х-59 были выпущены российскими истребителями Су-35 из акватории Черного моря, отметило командование ВС ВСУ
Фото: Минобороны России / Facebook (иллюстративное)

Украинские военные вечером уничтожили две российские авиаракеты над Одесской областью.

Об этом 21 марта в Facebook проинформировало командование Воздушных сил (ВС) ВСУ.

"Около 19.40 21 марта в небе над Одесской областью силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" сбито две управляемые авиационные ракеты класса "воздух – земля" Х-59, выпущенные российскими истребителями Су-35 из акватории Черного моря", – сказано в сообщении.

https://www.facebook.com/kpszsu/posts/pfbid04pvfryqxoq1FVPHY2sX26RGRpm4r97SgWicA3KQCiKuLeaXidxC8CdoXgdoGc5UWl

Оккупанты обстреляли Одесскую область четырьмя ракетами, две из них попали по облцентру, указал в Telegram глава Офиса президента Андрей Ермак.

"Был поврежден трехэтажный дом на территории монастыря – известно о трех раненых", – рассказал руководитель ОПУ.

Вечером в Одесской области была объявлена воздушная тревога, она длилась 42 минуты. Сообщалось о взрывах в Одессе.

Контекст:

Россия с начала полномасштабного вторжения нанесла почти 5 тыс. ракетных и 3,5 тыс. авиационных ударов по Украине, сообщили 23 февраля в Генштабе.

В Минобороны рассказали 10 марта, что с начала войны в ходе массированных атак РФ выпустила по Украине 821 баллистическую и крылатую ракету.

Теги: Россия, Украина, Одесса, авиация, ПВО, Одесская область, истребители, ВСУ, обстрелы, война России против Украины, ракеты, взрывы, Воздушные силы Украины, Офис президента Украины, Андрей Ермак, дом, воздушная тревога
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Перестала выщипывать брови и отказалась от подводки. Эксперт рассказала, как с возрастом изменился образ принцессы Уэльской. Фото до и после
Перестала выщипывать брови и отказалась от подводки. Эксперт рассказала, как с возрастом изменился образ принцессы Уэльской. Фото до и после
Галина ГРИШИНА
В сети показали фото, для которых Тина Кароль позировала без бюстгальтера
В сети показали фото, для которых Тина Кароль позировала без бюстгальтера
Ани Лорак в реестре предателей стала самой разыскиваемой артисткой. Движение "Чесно" опубликовало рейтинг поисковых запросов
Ани Лорак в реестре предателей стала самой разыскиваемой артисткой. Движение "Чесно" опубликовало рейтинг поисковых запросов
Галина ГРИШИНА
56-летний Кассель рассказал, почему для него важен секс с 25-летней женой, будет ли у них еще ребенок и как относится к своему возрасту
56-летний Кассель рассказал, почему для него важен секс с 25-летней женой, будет ли у них еще ребенок и как относится к своему возрасту
Галина ГРИШИНА
"Незадолго до своего 50-летия". Клум снялась для обложки глянца в прозрачном платье без белья. В сети восхитились
"Незадолго до своего 50-летия". Клум снялась для обложки глянца в прозрачном платье без белья. В сети восхитились
Галина ГРИШИНА
Как быстро сварить свеклу. Главные кулинарные лайфхаки
Как быстро сварить свеклу. Главные кулинарные лайфхаки
Галина ГРИШИНА
Мультфильм "Мавка. Лісова пісня" стал самой кассовой лентой в украинском прокате
Мультфильм "Мавка. Лісова пісня" стал самой кассовой лентой в украинском прокате
Галина ГРИШИНА
Новый образ первой леди. Зеленская снялась в золотом колье с красными кораллами за 65 тыс. грн. Фото
Новый образ первой леди. Зеленская снялась в золотом колье с красными кораллами за 65 тыс. грн. Фото
Галина ГРИШИНА
Запеченный чеснок, лук и немного медового соуса. Быстрый рецепт вкусного горячего бутерброда от украинского блогера
Запеченный чеснок, лук и немного медового соуса. Быстрый рецепт вкусного горячего бутерброда от украинского блогера
Галина ГРИШИНА
"Хорошо ест, если лицо пухлое, как луна". Жители Северной Корее, чьи дети голодают, возмущены внешним видом дочери Ким Чен Ына – СМИ
"Хорошо ест, если лицо пухлое, как луна". Жители Северной Корее, чьи дети голодают, возмущены внешним видом дочери Ким Чен Ына – СМИ
Галина ГРИШИНА
Как приготовить "идеальные вареные яйца" во фритюрнице. Рецепт для тех, кто экономит электричество
Как приготовить "идеальные вареные яйца" во фритюрнице. Рецепт для тех, кто экономит электричество
Галина ГРИШИНА
Жена принца Уильяма Кэтрин появилась на публике в дизайнерском жакете за "колоссальные" £1490. Фото, видео
Жена принца Уильяма Кэтрин появилась на публике в дизайнерском жакете за "колоссальные" £1490. Фото, видео
Галина ГРИШИНА
92-летний миллиардер Мердок женится в пятый раз. Его избранница моложе на 26 лет
92-летний миллиардер Мердок женится в пятый раз. Его избранница моложе на 26 лет
Галина ГРИШИНА
  Шоколадные пирожные без выпекания. Простой рецепт от Глинской
  Шоколадные пирожные без выпекания. Простой рецепт от Глинской
С Дорофеевой на сцене во время концерта слетел топ. Видео
С Дорофеевой на сцене во время концерта слетел топ. Видео
Чем обрабатывать сад ранней весной от вредителей. Названо самое популярное средство среди садоводов
Чем обрабатывать сад ранней весной от вредителей. Названо самое популярное средство среди садоводов
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Спущенные штаны на сцене в Москве, дуэт с путинисткой Бузовой и другие "зашквары" рэпера Потапа (112488)
2
Как ускорить метаболизм, чтобы можно было "есть все и не поправляться". Шесть советов от фитнес-инструктора (94034)
3
"Она тронулась". Гордон высказался об известной российской актрисе (67480)
4
Актриса Денисенко снялась топлес, взяв бюст в руки (52869)
5
"Просил Поплавского пригласить красивую певицу". Кума Поляковой рассказала, как артистка познакомилась с будущим мужем (33502)
6
"Это очень вкусно! Магазинного больше не захотите". Простой рецепт творожного печенья (32705)
7
24-летняя Квиткова снялась топлес. Видео (31170)
8
Пугачева высказалась о Валерии Меладзе, который оправдался за слова "Слава Украине!" (24875)
 
 
 
 