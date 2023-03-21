ПВО ВСУ уничтожила две управляемые авиаракеты РФ над Одесской областью – Воздушные силы

Об этом 21 марта в Facebook проинформировало командование Воздушных сил (ВС) ВСУ.
"Около 19.40 21 марта в небе над Одесской областью силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" сбито две управляемые авиационные ракеты класса "воздух – земля" Х-59, выпущенные российскими истребителями Су-35 из акватории Черного моря", – сказано в сообщении.
Оккупанты обстреляли Одесскую область четырьмя ракетами, две из них попали по облцентру, указал в Telegram глава Офиса президента Андрей Ермак.
"Был поврежден трехэтажный дом на территории монастыря – известно о трех раненых", – рассказал руководитель ОПУ.
Вечером в Одесской области была объявлена воздушная тревога, она длилась 42 минуты. Сообщалось о взрывах в Одессе.
Россия с начала полномасштабного вторжения нанесла почти 5 тыс. ракетных и 3,5 тыс. авиационных ударов по Украине, сообщили 23 февраля в Генштабе.
В Минобороны рассказали 10 марта, что с начала войны в ходе массированных атак РФ выпустила по Украине 821 баллистическую и крылатую ракету.