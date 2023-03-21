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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Одессе была объявлена воздушная тревога, сообщают о взрывах

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Жители Одессы слышали взрывы
Жители Одессы слышали взрывы
Фото: wikipedia.org

В Одесской области вечером 21 марта была объявлена тревога. В Одессе слышны взрывы, сообщает "Суспільне Одеса" в Telegram.

По предварительной информации, осуществлялись пуски ракет с двух российских Су-35, пишет "Думская". По данным издания, взлет осуществлялся с аэродрома Бельбек в Крыму.

Глава Офиса президента Андрей Ермак в Telegram призвал украинцев не игнорировать воздушные тревоги.

Спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук также призвал соблюдать правила безопасности, а также информационной гигиены. По его словам, доверять можно лишь информации от официальных источников.

В соседних областях тревога не объявлялась. В 20.15 тревога в Одесской области была отменена, она продолжалась 42 минуты.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: Одесса, российская агрессия, война России против Украины, взрывы, воздушная тревога
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