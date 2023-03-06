СБУ задержала в Одессе бывшего боевика "ДНР"

"Злоумышленником оказался местный житель, который в 2015 году присоединился к батальону "Спарта" террористической организации "ДНР" и принимал участие в боевых действиях против сил АТО на востоке Украины. В составе вражеской группировки он обстреливал оборонные позиции украинских войск, участвовал в боях в районе донецкого аэропорта, дежурил на блокпостах и учился на "курсах" снайперов", – говорится в сообщении.

По данным СБУ, после полученного ранения фигурант покинул ряды боевиков и скрыто выехал на подконтрольную Украине территорию. Впоследствии он вернулся на постоянное место жительства в Одесской области.

"Долгое время злоумышленник скрывался от правосудия и продолжал поддерживать контакты со своими подельниками из рядов террористов. В ходе следственно-оперативных действий сотрудники СБУ установили его местонахождение и задержали", – отметили в спецслужбе.

Во время обыска по месту жительства фигуранта правоохранители обнаружили компьютерную технику, мобильный телефон и сим-карты с доказательствами преступной деятельности.

Следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины (участие в террористической группе или террористической организации). Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.