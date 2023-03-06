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ВОЙНА В УКРАИНЕ

СБУ задержала в Одессе бывшего боевика "ДНР"

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Суд избрал задержанному меру пресечения в виде содержания под стражей
Суд избрал задержанному меру пресечения в виде содержания под стражей
Фото: Служба безпеки України / Telegram

Служба безопасности Украины в ходе контрдиверсионных мер в Одесской области разоблачила бывшего боевика российских оккупационных группировок. Об этом 6 марта в Telegram сообщила пресс-служба СБУ.

"Злоумышленником оказался местный житель, который в 2015 году присоединился к батальону "Спарта" террористической организации "ДНР" и принимал участие в боевых действиях против сил АТО на востоке Украины. В составе вражеской группировки он обстреливал оборонные позиции украинских войск, участвовал в боях в районе донецкого аэропорта, дежурил на блокпостах и учился на "курсах" снайперов", – говорится в сообщении.

По данным СБУ, после полученного ранения фигурант покинул ряды боевиков и скрыто выехал на подконтрольную Украине территорию. Впоследствии он вернулся на постоянное место жительства в Одесской области.

"Долгое время злоумышленник скрывался от правосудия и продолжал поддерживать контакты со своими подельниками из рядов террористов. В ходе следственно-оперативных действий сотрудники СБУ установили его местонахождение и задержали", – отметили в спецслужбе.

Во время обыска по месту жительства фигуранта правоохранители обнаружили компьютерную технику, мобильный телефон и сим-карты с доказательствами преступной деятельности.

Следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины (участие в террористической группе или террористической организации). Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, СБУ, Украина, Одесса, обыск, боевики, ДНР, правоохранители, война России против Украины, подозрение, Служба безопасности Украины
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