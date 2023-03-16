СБУ в Одесской области разоблачила подозреваемого в корректировке российских ударов

"Злоумышленник скрыто собирал информацию о местах дислокации подразделений сил обороны и стратегически важных объектах транспортной инфраструктуры на территории региона. Кроме того, вражеский информатор фиксировал "результаты" российских воздушных атак и посылал их врагу для дальнейшей корректировки повторных ударов по Одессе. Полученные сведения он передавал отдельным рашистским "военным корреспондентам", которые, в свою очередь, информировали о собранных им сведениях представителей спецслужб государства-агрессора", – сообщили в СБУ.

Для коммуникации подозреваемый использовал анонимный чат в запрещенной соцсети "ВКонтакте".

По данным следствия, для сбора развединформации мужчина ездил по области и фотографировал украинские объекты.

"Сотрудники СБУ задержали вражеского приспешника при попытке распространить закрытые сведения. По данным следствия, фигурантом является местный житель, поддерживающий вооруженную агрессию России и оправдывающий военные преступления рашистов", – говорится в сообщении.

Следователи СБУ объявили задержаному о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении Вооруженных сил Украины или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного положения).