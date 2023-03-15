СБУ сообщила "чиновнику" оккупантов о подозрении в организации вывоза зерна из Мариуполя в РФ

СБУ сообщила о подозрении россиянину, занимавшему "должность" в оккупационных органах Фото: Служба безпеки України / Facebook

По данным СБУ, он входит в ближайшее окружение так называемого главы "ДНР" Дениса Пушилина, который непосредственно способствовал назначению Хоценко на "руководящую должность" в июне 2022 года.

В рядах оккупационного органа он выполняет задачи Москвы по материально-техническому обеспечению боевиков, участвующих в вооруженной агрессии против Украины, говорится в сообщении.

Также он отвечает за вывоз украинского зерна, угля и гранита из Мариупольского порта в Россию, заявляет СБУ. По данным следствия, он является одним из ключевых организаторов незаконного псевдореферендума по "присоединению" захваченной территории Донбасса к составу России.

На основании собранных улик следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации).

В настоящее время Хоценко скрывается на временно оккупированной части востока Украины, отмечает СБУ.