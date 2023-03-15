В Харькове задержан агент ФСБ, готовивший теракты против украинских летчиков и спецназовцев – СБУ

Сообщается, что местный житель пытался установить места временной дислокации и проживания украинских военнослужащих, а также маршруты их передвижения, тайно фотографируя и снимая видео мест базирования защитников и их транспорта.
Как рассказывают в СБУ, в зоне особого внимания российского агента находились военные летчики, командиры спецподразделений ВСУ и сотрудники Службы безопасности.
"Вблизи одного из домов, где проживают украинские военнослужащие, обнаружен тайник со взрывчаткой, которую он планировал применить для совершения терактов", – добавили в спецслужбе.
По данным следствия, фигурантом является местный житель, которого в ноябре прошлого года завербовал кадровый сотрудник оперативной группы ФСБ в Белгородской области.
Установлено, что содействие в контактах харьковчанина с российской спецслужбой оказывал проживающий на территории РФ родственник. Для коммуникации с ФСБ агент использовал анонимные мессенджеры, а передачу разведданных сопровождал медиафайлами с привязкой к местности.
Кроме слежки за украинскими защитниками, подозреваемый выполнял задачи по выявлению замаскированных предприятий оборонно-промышленного комплекса Украины.
"Координаты стратегических объектов требовались оккупантам для проведения прицельных ракетных ударов по городу", – сказано в сообщении.
На основании собранных материалов следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).
По данным Офиса генерального прокурора Украины на 8 марта, зафиксировано 16 875 преступлений против национальной безопасности.