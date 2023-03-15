В Харькове задержан агент ФСБ, готовивший теракты против украинских летчиков и спецназовцев – СБУ

Работники СБУ задержали террориста и нашли схрон со взрывчаткой, которую он собирался использовать для покушений на украинских военных Фото: Служба безпеки України / Telegram

Сообщается, что местный житель пытался установить места временной дислокации и проживания украинских военнослужащих, а также маршруты их передвижения, тайно фотографируя и снимая видео мест базирования защитников и их транспорта.

Как рассказывают в СБУ, в зоне особого внимания российского агента находились военные летчики, командиры спецподразделений ВСУ и сотрудники Службы безопасности.

"Вблизи одного из домов, где проживают украинские военнослужащие, обнаружен тайник со взрывчаткой, которую он планировал применить для совершения терактов", – добавили в спецслужбе.

По данным следствия, фигурантом является местный житель, которого в ноябре прошлого года завербовал кадровый сотрудник оперативной группы ФСБ в Белгородской области.

Установлено, что содействие в контактах харьковчанина с российской спецслужбой оказывал проживающий на территории РФ родственник. Для коммуникации с ФСБ агент использовал анонимные мессенджеры, а передачу разведданных сопровождал медиафайлами с привязкой к местности.

Кроме слежки за украинскими защитниками, подозреваемый выполнял задачи по выявлению замаскированных предприятий оборонно-промышленного комплекса Украины.

"Координаты стратегических объектов требовались оккупантам для проведения прицельных ракетных ударов по городу", – сказано в сообщении.

На основании собранных материалов следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).