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ВОЙНА В УКРАИНЕ

СБУ задержала в Николаевской области военного, который "сливал" оккупантам позиции ВСУ

 
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По данным СБУ, подозреваемого задержали в одном из административных зданий во время выполнения разведывательной задачи
По данным СБУ, подозреваемого задержали в одном из административных зданий во время выполнения разведывательной задачи
Фото: ssu.gov.ua

Контрразведка Службы безопасности Украины в ходе спецоперации в прифронтовых районах Николаевской области разоблачила российского агента. Об этом 14 марта сообщила пресс-служба СБУ.

По сведениям спецслужбы, фигурантом является контрактник одной из воинских частей, дислоцированных на территории региона. В феврале 2023 года он по собственной инициативе вышел на спецслужбу России, которой предложил свою помощь в войне против Украины, а также выразил желание вступить в ряды оккупантов.

"Чтобы установить связь с агрессором, он обратился к своей сестре, которая проживает в России и находится в близких отношениях с чиновником оккупационных группировок. Им оказался заместитель командира по военно-политической работе 83-го отдельного ремонтно-восстановительного батальона из РФ Владимир Снеговский. С врагом женщина познакомилась после временного захвата одного из поселков Херсонской области, где проживала в начале полномасштабного вторжения. Во время освобождения района она решила бежать вместе с захватчиками, а затем поселилась в России, где продолжила общение со Снеговским", – говорится в сообщении.

По данным следствия, вражеский агент выполнял указания своего "куратора" по сбору данных о дислокации подразделений ВСУ в Николаевской и Винницкой областях. Развединформация потребовалась российским захватчикам для подготовки прицельных ракетных ударов по украинским объектам.

"Предатель обсудил с представителем российской спецслужбы условия перехода за линию фронта и сдачу в плен. Впрочем, контрразведчики СБУ своевременно разоблачили злоумышленника, поэтапно задокументировали его преступные действия и задержали в одном из административных зданий во время выполнения разведывательной задачи", – отметили в спецслужбе.

В ходе обыска у задержанного был обнаружен мобильный телефон с установленным анонимным мессенджером, который он использовал для общения с оккупантами.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Ему грозит пожизненное заключение.

ВИДЕО
Видео: Служби безпеки України / YouTube
Контекст:

Российская армия атаковала Николаев и область с первого дня полномасштабного нападения, с 24 февраля 2022 года. В начале вторжения ожесточенные бои шли за Николаевский международный аэропорт и аэродром Кульбакино на окраине города.

В конце августа ВСУ начали наступательные действия, в том числе на юге. К первой половине ноября украинские военные освободили от российских оккупантов почти всю Николаевскую область, исключение – Кинбурнская коса. После этого ситуация в регионе стабилизировалась.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, СБУ, Украина, военные, контрразведка, ВСУ, спецслужбы, война России против Украины
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