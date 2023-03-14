СБУ задержала в Николаевской области военного, который "сливал" оккупантам позиции ВСУ

По данным СБУ, подозреваемого задержали в одном из административных зданий во время выполнения разведывательной задачи Фото: ssu.gov.ua

По сведениям спецслужбы, фигурантом является контрактник одной из воинских частей, дислоцированных на территории региона. В феврале 2023 года он по собственной инициативе вышел на спецслужбу России, которой предложил свою помощь в войне против Украины, а также выразил желание вступить в ряды оккупантов.

"Чтобы установить связь с агрессором, он обратился к своей сестре, которая проживает в России и находится в близких отношениях с чиновником оккупационных группировок. Им оказался заместитель командира по военно-политической работе 83-го отдельного ремонтно-восстановительного батальона из РФ Владимир Снеговский. С врагом женщина познакомилась после временного захвата одного из поселков Херсонской области, где проживала в начале полномасштабного вторжения. Во время освобождения района она решила бежать вместе с захватчиками, а затем поселилась в России, где продолжила общение со Снеговским", – говорится в сообщении.

По данным следствия, вражеский агент выполнял указания своего "куратора" по сбору данных о дислокации подразделений ВСУ в Николаевской и Винницкой областях. Развединформация потребовалась российским захватчикам для подготовки прицельных ракетных ударов по украинским объектам.

"Предатель обсудил с представителем российской спецслужбы условия перехода за линию фронта и сдачу в плен. Впрочем, контрразведчики СБУ своевременно разоблачили злоумышленника, поэтапно задокументировали его преступные действия и задержали в одном из административных зданий во время выполнения разведывательной задачи", – отметили в спецслужбе.

В ходе обыска у задержанного был обнаружен мобильный телефон с установленным анонимным мессенджером, который он использовал для общения с оккупантами.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Ему грозит пожизненное заключение.

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Видео: Служби безпеки України / YouTube