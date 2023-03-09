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ВОЙНА В УКРАИНЕ

СБУ сообщила о подозрении своей сотруднице, которая поддерживала вторжение России в Украину

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Сотруднице СБУ сообщили о подозрении в оправдании агрессии РФ
Сотруднице СБУ сообщили о подозрении в оправдании агрессии РФ
Фото: Офіс Генерального прокурора / Telegram

Служба безопасности Украины заявила о разоблачении на Волыни сотрудницы регионального подразделения СБУ, которая оправдывала полномасштабное вторжение РФ и военные преступления российских оккупантов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ в Telegram.

По данным следствия, сотрудница СБУ пыталась представить вооруженную агрессию России против Украины как "внутренний гражданский конфликт" и называла "инсценировками" массовые убийства и пытки людей в Буче.

Кроме того, она негативно реагировала на освобождение украинских территорий, в том числе острова Змеиный, говорится в сообщении.

Женщине сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников, совершенное должностным лицом).

Правоохранители решают вопрос об избрании ей меры пресечения.

Расследование проводилось при процессуальном руководстве Волынской специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Западного региона.

Контекст:

По данным Офиса генерального прокурора Украины на 8 марта, зафиксировано 16 875 преступлений против национальной безопасности.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: СБУ, российская агрессия, война России против Украины, подозрение
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