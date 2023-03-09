СБУ сообщила о подозрении своей сотруднице, которая поддерживала вторжение России в Украину

Сотруднице СБУ сообщили о подозрении в оправдании агрессии РФ Фото: Офіс Генерального прокурора / Telegram

По данным следствия, сотрудница СБУ пыталась представить вооруженную агрессию России против Украины как "внутренний гражданский конфликт" и называла "инсценировками" массовые убийства и пытки людей в Буче.

Кроме того, она негативно реагировала на освобождение украинских территорий, в том числе острова Змеиный, говорится в сообщении.

Женщине сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников, совершенное должностным лицом).

Правоохранители решают вопрос об избрании ей меры пресечения.

Расследование проводилось при процессуальном руководстве Волынской специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Западного региона.