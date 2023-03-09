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ВОЙНА В УКРАИНЕ

СБУ сообщила о задержании информаторов ФСБ РФ, которые шпионили за руководством столичных военкоматов

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Задержанные находятся под стражей
Задержанные находятся под стражей
Фото: Служба безпеки України / Telegram

Служба безопасности разоблачила участников агентурной сети ФСБ РФ, которые действовали в разных регионах Украины. Об этом 9 марта в Telegram сообщила пресс-служба СБУ.

"Злоумышленники собирали разведданные о местах дислокации сил обороны, а также информировали агрессора о техническом состоянии объектов критической инфраструктуры после вражеских ударов. Шестерых российских агентов из этой сети СБУ задержала в конце февраля", – говорится в сообщении.

По данным СБУ, сейчас были задержаны еще три информатора оккупантов. Они пытались тайно собирать закрытые сведения возле украинских воинских частей.

В спецслужбе отметили, что среди фигурантов – житель столичного региона, который пытался найти запасной командный пункт руководства территориального центра комплектования и социальной поддержки Киева. Также он получил задание от ФСБ – попасть "под легендой" в помещение одного из военкоматов и провести там разведку.

"Другой злоумышленник пошел на сотрудничество с врагом, поскольку рассчитывал на "должность" в оккупационной администрации в случае захвата части южного региона Украины", – подчеркнули в СБУ.

По данным следствия, информаторы находились на дистанционной связи с кадровым сотрудником ФСБ, который привлек их к негласному сотрудничеству после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Для коммуникации они использовали специально созданный анонимный Telegram-канал.

Следователи СБУ сообщили задержанным о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружения и боевых припасов в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины воинских формирований, совершенное в условиях военного положения по предварительному сговору группой лиц, или по корыстным мотивам, или с целью предоставления такой информации государству, осуществляющему вооруженную агрессию против Украины). Максимальное наказание, предусмотренное статьей, – 12 лет лишения свободы.

На данный момент фигуранты находятся под стражей.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, СБУ, Украина, ФСБ, ВСУ, спецслужбы, война России против Украины, информатор
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