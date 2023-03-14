"Любил рассказывать о "русском мире" и перевозить вагнеровцев на фронт". В Мелитополе ликвидирован коллаборант Ткач – СМИ

По данным издания, Ткач сотрудничал с оккупантами и "управлял" муниципальным транспортом города.

"Источники в СБУ сообщают детали о "бавовне". Говорят, коллаборант очень любил рассказывать о "русском мире" и перевозить вагнеровцев на фронт. Поэтому и получил сам "билет в один конец", судя по всему, от СБУ", – сказано в сообщении.

В "РИА Мелитополь" добавили, что Ткач владел одной из самых крупных частных транспортных компаний Мелитополя и "тесно общался с рашистами". После прихода оккупантов его назначили "директором" муниципального предприятия "Городской транспорт" незаконной военно-гражданской администрации Запорожской области.

"Представитель" оккупационной администрации Владимир Рогов подтвердил в Telegram, что Ткач был владельцем взорванного автомобиля и скончался в больнице от ранений.

О громком взрыве в Мелитополе 14 марта ранее сообщал мэр города Иван Федоров. Было известно, что после взрыва горел автомобиль, информация о вероятных жертвах взрыва на тот момент была неизвестна.