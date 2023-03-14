"Любил рассказывать о "русском мире" и перевозить вагнеровцев на фронт". В Мелитополе ликвидирован коллаборант Ткач – СМИ

По данным издания, Ткач сотрудничал с оккупантами и "управлял" муниципальным транспортом города.
"Источники в СБУ сообщают детали о "бавовне". Говорят, коллаборант очень любил рассказывать о "русском мире" и перевозить вагнеровцев на фронт. Поэтому и получил сам "билет в один конец", судя по всему, от СБУ", – сказано в сообщении.
В "РИА Мелитополь" добавили, что Ткач владел одной из самых крупных частных транспортных компаний Мелитополя и "тесно общался с рашистами". После прихода оккупантов его назначили "директором" муниципального предприятия "Городской транспорт" незаконной военно-гражданской администрации Запорожской области.
"Представитель" оккупационной администрации Владимир Рогов подтвердил в Telegram, что Ткач был владельцем взорванного автомобиля и скончался в больнице от ранений.
О громком взрыве в Мелитополе 14 марта ранее сообщал мэр города Иван Федоров. Было известно, что после взрыва горел автомобиль, информация о вероятных жертвах взрыва на тот момент была неизвестна.
После нападения на Украину российские оккупационные войска захватили часть территории Запорожской области. 26 февраля 2022 года после боев с Вооруженными силами Украины оккупанты зашли в 150-тысячный Мелитополь.
Областной центр Запорожье оккупанты не смогли взять. Поэтому решили сделать Мелитополь "столицей" временно оккупированной части Запорожской области и проводили там псевдореферендум о "присоединении" региона к РФ.
Украинский блогер Алексей Арестович, который до января 2023 года был советником Офиса президента, в интервью изданию "ГОРДОН" заявил, что в случае получения необходимого западного оружия ВСУ прежде всего сконцентрируются на деоккупации Мелитополя.