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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Любил рассказывать о "русском мире" и перевозить вагнеровцев на фронт". В Мелитополе ликвидирован коллаборант Ткач – СМИ

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Коллаборант Ткач ликвидирован в результате подрыва авто в Мелитополе
Коллаборант Ткач ликвидирован в результате подрыва авто в Мелитополе
Фото: РИА-Мелитополь / Telegram

В результате подрыва автомобиля во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области ликвидирован коллаборант Иван Ткач, сообщает 14 марта местное издание "РИА Мелитополь" со ссылкой на источники в Службе безопасности Украины.

По данным издания, Ткач сотрудничал с оккупантами и "управлял" муниципальным транспортом города.

"Источники в СБУ сообщают детали о "бавовне". Говорят, коллаборант очень любил рассказывать о "русском мире" и перевозить вагнеровцев на фронт. Поэтому и получил сам "билет в один конец", судя по всему, от СБУ", – сказано в сообщении.

В "РИА Мелитополь" добавили, что Ткач владел одной из самых крупных частных транспортных компаний Мелитополя и "тесно общался с рашистами". После прихода оккупантов его назначили "директором" муниципального предприятия "Городской транспорт" незаконной военно-гражданской администрации Запорожской области.

"Представитель" оккупационной администрации Владимир Рогов подтвердил в Telegram, что Ткач был владельцем взорванного автомобиля и скончался в больнице от ранений.

О громком взрыве в Мелитополе 14 марта ранее сообщал мэр города Иван Федоров. Было известно, что после взрыва горел автомобиль, информация о вероятных жертвах взрыва на тот момент была неизвестна.

Контекст:

После нападения на Украину российские оккупационные войска захватили часть территории Запорожской области. 26 февраля 2022 года после боев с Вооруженными силами Украины оккупанты зашли в 150-тысячный Мелитополь.

Областной центр Запорожье оккупанты не смогли взять. Поэтому решили сделать Мелитополь "столицей" временно оккупированной части Запорожской области и проводили там псевдореферендум о "присоединении" региона к РФ.

Украинский блогер Алексей Арестович, который до января 2023 года был советником Офиса президента, в интервью изданию "ГОРДОН" заявил, что в случае получения необходимого западного оружия ВСУ прежде всего сконцентрируются на деоккупации Мелитополя.

Теги: Россия, СБУ, Украина, взрыв, оккупация, Мелитополь, Запорожская область, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, автомобиль, российские оккупанты, Иван Федоров, коллаборационизм, деоккупация
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