ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Слышал весь город". В центре Мелитополя прогремел мощный взрыв

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
По данным Федорова, взрыв произошел в районе улицы Героев Украины
По данным Федорова, взрыв произошел в районе улицы Героев Украины
Фото: Іван Федоров / Мелітополь / міський голова / Telegram

В центре временно оккупированного Мелитополя Запорожской области 14 марта прогремел мощный взрыв. Об этом в Telegram сообщил мэр города Иван Федоров.

"Только что громкий продолжающийся взрыв во временно оккупированном Мелитополе, который слышал весь город", – написал Федоров.

Он уточнил, что взрыв произошел в самом центре города – в районе улицы Героев Украины.

По данным мэра, вспыхнул автомобиль.

Позже Федоров опубликовал видео с места взрыва.

Контекст:

После нападения на Украину российские оккупационные войска захватили часть территории Запорожской области. 26 февраля 2022 года после боев с Вооруженными силами Украины оккупанты зашли в 150-тысячный Мелитополь.

Областной центр Запорожье оккупанты не смогли взять. Поэтому решили сделать Мелитополь "столицей" временно оккупированной части Запорожской области и проводили там псевдореферендум о "присоединении" региона к РФ.

Украинский блогер Алексей Арестович, который до января 2023 года был советником Офиса президента, в интервью изданию "ГОРДОН" заявил, что в случае получения необходимого западного оружия ВСУ прежде всего сконцентрируются на деоккупации Мелитополя.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, взрыв, Мелитополь, ВСУ, война России против Украины, Иван Федоров
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Блогер запустила в сети проект "Красная нить". Она показывает, как украинские защитники реагируют на слова благодарности. Видео
Блогер запустила в сети проект "Красная нить". Она показывает, как украинские защитники реагируют на слова благодарности. Видео
Галина ГРИШИНА
64-летняя Джейми Ли Кертис показала, как выглядит на следующее утро после получения "Оскара"
64-летняя Джейми Ли Кертис показала, как выглядит на следующее утро после получения "Оскара"
Галина ГРИШИНА
15-летняя дочь Хайек кардинально сменила цвет волос. Фото до и после
15-летняя дочь Хайек кардинально сменила цвет волос. Фото до и после
Галина ГРИШИНА
37-летняя Саливанчук в лосинах и топе похвасталась стройной фигурой: Если много работать, результат всегда будет
37-летняя Саливанчук в лосинах и топе похвасталась стройной фигурой: Если много работать, результат всегда будет
Галина ГРИШИНА
Печеный картофель с гуакамоле. Рецепт от эксперта
Печеный картофель с гуакамоле. Рецепт от эксперта
"До фига кто сделал себе втихаря и даже вида не подает". MamaRika призналась, что готова сделать операцию по увеличению груди
"До фига кто сделал себе втихаря и даже вида не подает". MamaRika призналась, что готова сделать операцию по увеличению груди
Галина ГРИШИНА
Грэм прокомментировала свое неудачное интервью с Грантом
Грэм прокомментировала свое неудачное интервью с Грантом
Галина ГРИШИНА
Бех-Романчук в купальнике снялась в бассейне со спины. Фото
Бех-Романчук в купальнике снялась в бассейне со спины. Фото
  Вышел трейлер фильма "Русалочка" с Бейли в главной роли. Видео
  Вышел трейлер фильма "Русалочка" с Бейли в главной роли. Видео
Галина ГРИШИНА
Эффективные упражнения для ягодиц от Боржемской, которые можно делать дома
Эффективные упражнения для ягодиц от Боржемской, которые можно делать дома
"Мы познакомились много лет назад". Украинская актриса рассказала, какой Галкин на самом деле
"Мы познакомились много лет назад". Украинская актриса рассказала, какой Галкин на самом деле
Галина ГРИШИНА
"Вторую неделю не проходит". Dantes показал след болезни на лице
"Вторую неделю не проходит". Dantes показал след болезни на лице
"Язык шпаны из подворотни". Макаревич высказался о российских СМИ
"Язык шпаны из подворотни". Макаревич высказался о российских СМИ
"Я удовлетворена своим телом". Квиткова показала, как менялась ее фигура за полтора года
"Я удовлетворена своим телом". Квиткова показала, как менялась ее фигура за полтора года
  Зибров: Я выбирал вокалистку, чтобы пела и внешность была. Заходит Марина и все перелопачивается. То длинные ноги, то грудная клетка не туда
  Зибров: Я выбирал вокалистку, чтобы пела и внешность была. Заходит Марина и все перелопачивается. То длинные ноги, то грудная клетка не туда G
Алеся БАЦМАН
  "Два вікна". The Hardkiss выпустили клип. Видео
  "Два вікна". The Hardkiss выпустили клип. Видео
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Экс-жена Кличко в декольте на спине и трусах с высокими вырезами станцевала танго с молодым партнером (67969)
2
В миниатюрных трусах и топе. Мишина в нижнем белье снялась в полный рост (36870)
3
Каменских, Могилевская, Мейхер и другие. Подборка звездных шпагатов. Фото, видео (31601)
4
Почему молчит Дан Балан и где он сейчас находится (25593)
5
Клопотенко отреагировал на вручение "Оскара" фильму "Навальный". Он сравнил российского оппозиционера с хлебом с плесенью (17778)
6
Лонгория, Кидман и другие. Семь худших нарядов церемонии "Оскар 2023". Фото (16998)
7
Дома на диване. Жена Резникова показала фото мужа в обнимку с новым питомцем по кличке Хаймарс (15015)
8
Интервью Гранта на "Оскаре", где он с презрением закатывает глаза, стало вирусным в сети. Видео (11772)
 
 
 
 