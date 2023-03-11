В оккупированном Мелитополе прогремело более 10 мощных взрывов – мэр

"Жители сообщают о более чем 10 громких взрывах в северной части города", – написал Федоров.

Он также добавил, что сейчас уточняется информация об этих взрывах.

Контекст:

После нападения на Украину российские оккупационные войска захватили часть территории Запорожской области. 26 февраля 2022 года после боев с Вооруженными силами Украины оккупанты зашли в 150-тысячный Мелитополь.

Областной центр Запорожье оккупанты не смогли взять. Поэтому решили сделать Мелитополь "столицей" временно оккупированной части Запорожской области и проводили там псевдореферендум о "присоединении" региона к РФ.

Украинский блогер Алексей Арестович, который до января 2023 года был советником Офиса президента, в интервью изданию "ГОРДОН" заявил, что в случае получения необходимого западного оружия ВСУ прежде всего сконцентрируются на деоккупации Мелитополя.